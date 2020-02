Quale futuro per le aree interne? E’ il quesito ancestrale che la politica ciclicamente si pone, senza risultati apprezzabili, considerata la drammatica situazione attuale. Il dato consolidatosi nel tempo è che a queste aree (sempre più spopolate, quindi serbatoi residuali del voto, con conseguente poco potere contrattuale al tavolo delle spartizioni delle risorse da investire), al di là dei proclami, sono andate sempre e solo le briciole. E quando sono intervenuti investimenti strutturali (esempio Cavonica) sono arrivati fuori tempo massimo, ovvero quando i buoi erano già fuggiti dalla stalla.

Ora i dati demografici, sempre più spietati, parlano di una agonia sempre più vicina al momento fatale. Una condizione che richiederebbe l’attenzione di una politica in grado di guardare lontano, che faccia forza sulle energie presenti sul territorio che ancora resistono (a San Mauro Forte vi sono ottimi esempi di imprenditoria giovanile ed un potenziale di capitale ambientale notevole, così come in altri Comuni di queste aree). Servirebbero azioni in grado di dare sollievo, dunque, a chi già c’è e che siano in grado -nel contempo- di richiamare chi è già andato via e che, magari, proprio a causa della crisi potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di tornare.

Su tutto, però, servirebbero “partiti veri” in grado di ragionare come un “intellettuale collettivo“, per elaborare e perseguire programmi oltre i personalismi di cui sono purtroppo infettati (malattia che ne mina da tempo la credibilità e l’efficacia).

Ovviamente questo triste stato dell’arte non significa che bisogna demordere e non bisogna provare a cambiare approccio e destino. Anzi.

Ed è proprio sul tema della sorte delle aree interne che il Partito Democratico ha organizzato a San Mauro Forte, sabato 22 febbraio, un incontro pubblico nel quale interverranno il referente cittadino Giuseppe Santochirico, il segretario provinciale Claudio Scarnato, il capogruppo del PD in consiglio regionale Roberto Cifarelli, il sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi, il quale relazionerà sulle politiche sociali attivate nel suo comune, divenuto una fondamentale meta turistica lucana e concluderà il dibattito il sottosegretario di Stato ai trasporti e alle infrastrutture sen. Salvatore Margiotta. Parteciperanno anche numerosi sindaci e amministratori “che fungono da avamposto politico rispetto alle problematiche che si tratteranno”.

Della complessità della situazione sembra avere per altro coscienza il giovane referente sanmaurese del PD Giuseppe Santochirico che, infatti, dichiara: “Il sofista Protagora considerava la politica, l’arte del vivere comune, del trovare soluzioni ai problemi della società come l’unica delle facoltà umane che proveniva direttamente da Zeus.

È dalla nobiltà della politica che il Partito Democratico deve ripartire. Occorre ricostruire una classe dirigente che parta da sfide vere, sulle quali molti hanno pontificato ma pochi hanno suggerito soluzioni reali.

Una delle sfide principali che il Partito Democratico lucano deve affrontare è quella delle aree interne della regione, vessate dallo strozzante fenomeno dello spopolamento, altrimenti come si evince negli ultimi dati ISTAT, la Basilicata di qui a mezzo secolo sparirà.

Sebbene molti considerino lo spopolamento il principale nemico da combattere, è necessario comprendere che esso è solo il sintomo di un’insofferenza di fondo, dovuta a carenze infrastrutturali e di servizi.”