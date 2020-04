Del resto Maurizio Bolognetti lo aveva annunciato a Pasqua che la protesta non violenta, lo sciopero della fame era solo sospesa, in attesa che a sordi, ciechi e muti della politica e dell’economia nazionale e internazionale, venissero fuori i sensi del buon senso e della ragione. Su temi come giustizia, trasparenza, prevaricazione, libertà vilipese o perseguitate – per esempio nei confronti di giornalisti che fanno fino in fondo il proprio dovere- ma che quando pestano i calli (gli interessi) dei padroni del vapore o dei conduttori prestanome di vaporiere o mezzi ad alta velocità, sono oggetto di pressioni, raccomandazioni palesi o indirette… a fare due passi indietro e a tacere, altrimenti scompaiono dalla scena. Pressioni in Italia o anche in Cina, come abbiamo riportato in altri servizi, o come ha ripetuto fino a sgolarsi il segretario regionale dei radicali di Basilicata nelle tre settimane di protesta. Adesso la riprende, probabilmente deluso, che non si siano verificati fatti nuovi o siano venute risposte, prese di posizione su quanto aveva evidenziato. Del resto i protagonisti in Italia, maggioranza e opposizione, Unione Europea, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e Russia sono in tutt’altre faccende affaccendati tra sanità e salassi finanziari. Tiene banco il dibattito tra verità mezze verità e bufale (preferiamo la lingua italiana,sempre) sulla pandemia da virus a Corona, con tutte le ”reciproche’’ accuse di responsabilità che avrebbero fatto fuggire o sfuggire in maniera maldestra quel covid 19 (classificato anzitempo in laboratorio?) da Yuhan (Cina) in provetta, sulle ali di un pipistrello o con un drone poco importa. Seguite dalla revisione al rialzo delle vittime cinesi di pandemia, dai dati forfettari o sottotraccia negli States con le immagini delle bare di poveracci senza assistenza sanitaria, seppelliti in fosse comuni, dagli annunci che in Germania la situazione è “sotto controllo’’ perché si è trattato di una banale influenza o quasi, mentre l’Italia deve fare i conti con errori nazionali e regionali e pressione di riapertura economiche. Un calderone di tensioni e di attese a segnalare che la “Borsa’’ finanziaria si è presa la vita e deve rientrare del debito da onorare.



Ed è questo il punto che ha legato la delocalizzazione manifatturiera dell’economia occidentale in Cina, dove la manodopera era a basso costo, e con la produzione sulla bilancia ci è finito anche il debito dell’Occidente. Un rapporto fitto di interessi e di ipocrisie che ha portato il Pianeta sulla graticola. Argomento che abbiamo ripetuto fino alla noia in precedenti servizi. Per cui Maurizio devi armarti di pazienza e ripetere, sperando che muti, sordi e ciechi della politica e della finanza ascoltino la tua giusta citazione evangelica : “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?”. Un interrogativo da soglio di Santità…come il Santo di cui porti il nome. Un generale romano, oggi Patrono del Corpo degli Alpini,a capo della leggendaria legione tebana, che difese fino in fondo la sua identità cristiana pur di non trucidare quanti avevano condiviso fede e ideali. E’ superfluo dirti di non mollare. Hai citato Delano Roosvelt, Altiero Spinelli, Gandhi,Francesco d’Assisi, i fratelli Rosselli, Don Luigi Rosselli e Papa Francesco. Ci aggiungiamo Luis Sepulveda, ultimo guerrigliero dei diritti e della cultura militante.

P.S Chiedo venia alla Patristica Ufficiale per l’artefatto grafico su San Maurizio. Quello vero e ufficiale si celebra il 22 settembre.

LA NOTA DI MAURIZIO BOLOGNETTI

Bolognetti: Occhio al dito medio della “Mano invisibile” e alla tenaglia democrazia reale-capitalismo reale.

“Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?”.

Di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e Membro del Consiglio generale del Partito Radicale

Se la crisi economico-sociale figlia dell’emergenza sanitaria è, come qualcuno sostiene, la peggiore crisi mondiale dal ’29 (la grande depressione), e purtroppo lo è, allora avremmo bisogno di uomini come Franklin Delano Roosevelt e non dei troppi nani impegnati a guardare il dito che governano i destini del pianeta, il nostro destino e il destino delle generazioni a venire. Vorrei sentire un uomo politico e di governo capace di pronunciare oggi le parole che Roosevelt pronunciò negli anni ‘30: “Le riforme servono perché gran parte dei nostri problemi attuali e degli ultimi anni è dovuta alla mancanza di comprensione dei principi di equità e giustizia da parte di chi guidava il mondo degli affari e della finanza”. Avrei una gran voglia di dire alle vestali che si riempiono la bocca con la parola “mercato”, che occorre stare attenti, molto attenti, al dito medio della “Mano invisibile”. Oggi, ora, dovremmo avere la forza di interrogarci sugli effetti prodotti da una globalizzazione non governata. Dovremmo interrogarci su un capitalismo che è soprattutto capitalismo finanziario e non di produzione di beni e servizi. Oggi, ora, dovremmo chiederci se la nostra politica, le nostre istituzioni siano davvero in grado di esercitare un adeguato controllo su poteri che per loro natura sono transnazionali e che finiscono con l’imporre alla politica la loro agenda.

Da almeno sei anni continuo a proporre una necessaria riflessione che parta da alcune considerazioni del prof. Fulco Lanchester: “La grande finanza internazionale e le stesse burocrazie, che caratterizzano l’epoca della globalizzazione tendono a svalutare il momento democratico rappresentativo, perché non funzionale e pericoloso, ammiccando a modelli alternativi (dalla governance aziendale di Singapore alla burocrazia partitica cinese, per arrivare al putinismo russo). I fenomeni di integrazione, internazionalizzazione e globalizzazione hanno svuotato i partiti, i parlamenti e tutte le istituzioni nazionali e hanno concentrato la decisione su qualche cosa di molto burocratico, da un lato, e di occulto dall’altro, cui – a livello italiano – corrisponde la crisi dell’ordinamento politico-costituzionale, ormai ridotto in una condizione quasi post-costituzionale”.

Verrebbe da chiedersi a cosa stiano ammiccando coloro che poco prima dell’esplodere di questa emergenza sanitaria volevano asfaltare quel che resta della democrazia rappresentativa, riducendo il Parlamento della Repubblica a una sorta di condominio dove far bivaccare deputati e senatori, se possibile opportunamente gravati anche da un vincolo di mandato per renderli meri esecutori materiali della volontà di una qualche srl.

A cosa ammicca il Ministro Di Maio, aedo della “Via della seta”? A cosa ammiccano quelli della Casaleggio e associati e coloro che hanno consegnato a lor signori una leadership e si limitano docili a seguirli su una strada che dovrebbe renderli inquieti?



In un interessante saggio, intitolato “La democrazia in crisi e le sirene autoritarie”, si legge una considerazione che fotografa alla perfezione l’attuale natura del capitalismo e che mi ha indotto, un po’ di anni fa, a coniare la definizione “capitalismo reale”: “Globalizzazione e tecnologia hanno via via trasformato il capitalismo di produzione in un capitalismo finanziario: un’arena nella quale la produzione di valore nei beni prodotti ha ceduto alla speculazione basata sul debito, sia privato che pubblico”.

Nel rapporto al Club di Roma per il suo 50° anniversario troviamo altre considerazioni che meriterebbero una qualche riflessione, laddove gli autori parlano degli errori filosofici della teoria di mercato: “I mercati hanno il mondo intero come zona di influenza, mentre le convenzioni morali e i vincoli legali valgono solo per una singola nazione o una specifica cultura. Ciò ha dato origine al fenomeno della globalizzazione economica, in cui i mercati, per lo più di capitali, possono indurre i legislatori a modificare la legge per favorire investitori e azionisti. L’efficacia politica del capitalismo democratico è drasticamente diminuita negli ultimi anni. Si ignora, infatti, il tacito presupposto che sta alla base del pensiero di Smith, cioè l’esistenza di un sano equilibrio tra legge e mercato”.

La crisi che in questo momento incombe e quella che è in atto dovrebbero indurci a mettere in discussione totem e tabù e magari dovremmo arrivare a chiederci se il paradigma meccanicista-riduzionista, che ci accompagna da oltre 250 anni (dalla rivoluzione industriale), sia il più adatto a garantire la sopravvivenza della specie umana.

Dovremmo con coraggio davvero provare a nutrire il nostro agire di slanci che ci consentano di immaginare un nuovo possibile e a mettere in discussione ciò che certe ortodossie considerano indiscutibile.

L’era dell’Antropocene, accompagnata dall’overshoot day, in assenza di sostanziali mutamenti di rotta potrebbe davvero fare di noi una parentesi nella storia geologica del pianeta.

Le nostre libertà, i nostri destini, il futuro delle nostre democrazie sempre più democrazie reali, dipendono dalle scelte che compiremo oggi e in un prossimo futuro.

Di certo tocca stare attenti affinché la Peste non determini l’instaurarsi di nuove forme di totalitarismo.

Verrebbe da citare, una volta di più, i Vangeli e ripetere: “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?”.