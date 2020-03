“C’è il commissario prefettizio…beh, farà la normale amministrazione, se ci sono i soldi…e poi si vota’’. Quante volte abbiano sentito ripetere e risuonare questo stantìo luogo comune? I funzionari dello Stato, invece, hanno alto senso di responsabilità e motivazione per amministrare al meglio Comuni e comunità finchè non eleggeranno sindaco e amministrazione cittadina. E quando ci sono competenze, entusiasmo e capacità di coinvolgere e motivare tutte le risorse a disposizione, guardando anche alle opporunità a costo zero o quasi, vengono risultati aldisopra delle attese. Quanto sta accadendo a San Giorgio Lucano, con la gestione del Comune affidata dal Prefetto di Matera al “commissario prefettizio’’ dottoressa Emilia Felicita Capolongo, è destinato a lasciare una traccia indelebile nella storia del piccolo comune della Val Sarmento. E i risultati raggiunti spaziano dalla medicina del territorio, con il dono di un defibrillatore, da parte dell’associazione “Gian Franco Lupo’’, all’animazione per i piccoli con il sodalizio “Pippo’s house’’. E poi l’affidamento della gestione del impianto sportivo polivalente e della biblioteca comunale all’Asd San Giorgio Lucano, per finire a un progetto di promozione turistica con il Codacons. E non è finita con la struttura comunale si stanno mettendo in campo progetti per adeguare servizi, impianti e infrastrutture che resteranno a beneficio della comunità. Un lavoro fatto in silenzio, costante e con tanto impegno. Un plauso, meritato, al commissario prefettizio e ai suoi collaboratori.

COMUNICATO STAMPA

Continuano le attività che il Commissario Prefettizio del Comune di San Giorgio Lucano (Mt), Dottoressa Emilia Felicita Capolongo, sta realizzando nel piccolo centro lucano.

Il 21 Febbraio scorso, presso la Casa Comunale, l’associazione GIAN FRANCO LUPO “Un sorriso alla vita” ha donato alla comunità sangiorgese un defibrillatore. La donazione è stata preceduta da un dibattito tenutosi a scuola, in cui sono intervenuti il Commissario Prefettizio, la Dirigente Scolastica, il Parroco di San Giorgio e l’ing. Lupo ed è stato un momento di riflessione sulla importanza di tale dispositivo salva vita e sulle motivazioni che hanno spinto la famiglia Lupo a compiere tale lodevole gesto. È intendimento del Commissario e del servizio sociale comunale attivare dei corsi che consentano di conseguire l’abilitazione all’uso, in caso di necessità del defibrillatore.

Un altro aspetto importante per la comunità sangiorgese è stata la stipula di una convenzione in cui il Comune ha affidato all’associazione sportivo/culturale locale A.S.D. San Giorgio Lucano, la gestione dell’impianto sportivo polivalente e la biblioteca comunale con lo scopo di promuovere e potenziare la pratica della attività sportive, sociali ed aggregative, valorizzandone tutte le forme presenti sul territorio locale. Inoltre, dal punto di vista culturale, tale iniziativa consentirà di accedere per 2 ore, ogni mattina, alla Biblioteca comunale per la consultazione dei testi e libri presenti, fornendo agli studenti e non solo, una ottima risorsa nel campo della ricerca e della conoscenza.

L’attenzione è massima alle esigenze dei piu piccoli e, a conferma di ciò, dopo la convenzione stipulata con la Pippo’s house per la realizzazione di un percorso educativo rivolto a bambini della scuola dell’infanzia e di quella primaria nonché alle loro famiglie, tra i prossimi progetti da realizzare vi è quello riguardante la ristrutturazione del parco giochi.

Un’altra bella opportunità di crescita culturale per il piccolo centro lucano, è quella relativa al premio “Piccolo comune amico”, lanciato dal Codacons e riservato ai comuni italiani con meno di 5mila abitanti. Si tratta una iniziativa avviata a livello nazionale in collaborazione con altri partners, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali. San Giorgio Lucano insieme ad altri otto paesi lucani avrà l’opportunità di mostrare e far valorizzare, le bellezze insite nei centri storici, molto spesso trascurati. Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 Comuni in tutta Italia che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze.

È intendimento del Commissario valutare la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza in alcuni punti del centro cittadino al fine di avere un maggiore controllo del territorio comunale.

Vi sono inoltre altri importanti progetti a cui il Commissario, di concerto con l’ufficio tecnico comunale, ha dato rilevanza e che partiranno a breve termine. Tra questi vi è la richiesta di diversi finanziamenti tra cui quello relativo alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, delle strade e del patrimonio degli enti locali. A tal proposito, si evidenzia che sono in via di ultimazione i lavori riguardanti l’efficientamento energetico della sede municipale attuati grazie al cosiddetto “decreto crescita” e che sono stati richiesti ulteriori finanziamenti per lavori di immediata cantierabilità, per la manutenzione di strade, per la pubblica illuminazione, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per le strutture pubbliche comunali rientranti nel progetto “Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti” e per la sistemazione di alcune strade comunali in agro di San Giorgio Lucano, compreso la cartellonistica stradale.