” Scemo, scemo...” .Un coro da quelli di “Matera che non si lega con la Lega” verso il leader dell’ex partito del Nord e da mesi ”nazionale” Matteo Salvini, che non ha fatto una grinza e ha risposto alla sua maniera rilanciando sul campo avverso con un ”…E’ il programma del centrosinistra in Puglia e Basilicata’‘. E per aggiungere pepe al confronto a distanza, non negando un selfie prima a quelli belli e poi a quelli brutti, riferendosi ai migranti (ci sono le dirette social) ha invitato a quanti si schierano per l’immigrazione a tutti i costi di lasciare nome, cognome e conto corrente bancario per l’ospitalità ”non con i soldi pubblici, ma con quelli privati”.

Piazza Vittorio Veneto, va precisato, nonostante le contestazioni a distanza – e con tanto di vigilanza delle forze dell’ordine- non è trascesa in atti di intemperanza come accaduto altrove, dove sono volati pomodori o tentativi di aggressione. Positivo che non tutti la pensino alla stessa maniera, ma è bene che il confronto si faccia su progetti, osservazioni e tenendo bene a mente, comportamenti, scelte e posizioni di ieri e di oggi. E questo è un nervo scoperto, quello della memoria, che – da una parte e dall’altra prima o poi raffiora.

Del resto Sugli striscioni scritte dal taglio evidente ” Prima i materani contro l’operazione nazista, prima i materani contro la lega fascista”. ”Non siamo più terroni di merda” , ” I terroni non dimenticano” , ”Non sono razzista” , ”Salvini torna a fare tik tok”. Ironia ma anche toni e frasi da muro contro muro ideologico.

Del resto Salvini ai tour da trincea ci è abituato e situazioni del genere finiscono con il caricarlo . O si è dalla sua parte o contro. Anche a a Matera, giunto per un comizio cominciato intorno alle 13.00 e con un’ora e mezza di ritardo, si è concesso ai selfies e rigorosamente con mascherina come quelli che hanno protestato dall’altra parte della piazza. Tra di loro anche i ”tupamaros” degli anta.. Li rivedremo al ballottaggio? Chissà