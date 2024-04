Salvini: Le stazioni abbandonate delle FS luoghi di socialità

L’annuncio in Campania, del leader della Lega Matteo Salvini, in luogo della memoria ferroviaria che è il museo storico di Pietrarsa (Napoli ), dove ha fatto il punto sugli investimenti in corso in quella regione e nel Paese. ” Stiamo lavorando -ha detto Salvini- con le Ferrovie dello al recupero in Italia di diverse stazioni abbandona teche diventeranno un punto di socialita’ all’ interno del quale

mettere il medico di famiglia, uno sportello di farmacia e uno postale. Insomma, iniziare a recuperare alcune stazioni dismesse riportandole, soprattutto nei piccoli comuni, ad essere punto di ritrovo e riferimento per la comunità”.



Non sappiamo se il progetto interesserà anche la Basilicata, che presenta linee di attraversamento da Taranto a Roma e da Potenza a Foggia e con tante stazioni chiuse da tempo. Servono investimenti e personale, vista la carenza di medici negli ospedali e nei piccoli centri. Certo se il Governo investisse maggiormente nella Sanità pubblica il progetto di Ferrovie dello Stato. E dalla Campania arriva una buona notizia.

Stop ai disagi,intanto, su una linea ferroviaria che interessa anche i viaggiatori del Materano, diretti a Roma con i treni in partenza da BARI. Da lunedì 8 ,infatti, è stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Bari-Lecce interrotta dal 12 marzo 2023 sul tratto Caserta-Foggia a causa di una frana alla Galleria Starza, in prossimità della stazione di Ariano Irpino ( Avellino). . La galleria sarà monitorata da remoto con una rete di

sensori di ultima generazione .