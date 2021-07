Si potrà non essere d’accordo sul manifesto tra partiti di Paesi sovranisti, sottoscritto con l’Ungheria, e che ha determinato – era inevitabile- spaccature tra formazioni si centrosinistra e centrodestra nel Governo ”trasversale” guidato da Mario Draghi, ma l’invito del leader della Lega Matteo Salvini, rivolto agli italiani, di passare le vacanze in Patria va condiviso appieno. E lo ha fatto nel tour in Basilicata, da Potenza a Matera, al borgo La Martella in particolare, , per raccogliere firme per i referendum sulla giustizia e incontrare amministratori locali, consiglieri, simpatizzanti- “Invito gli italiani -ha detto Matteo Salvini – a stare in Italia questa estate. E’ il Paese più bello del mondo e anche per patriottismo. Evitiamo di andare a portare soldi dall’altra parte del mondo quando le bellezze le abbiamo qui”. Giusto una iniezione di fiducia in un settore, quello del turismo, Basilicata compresa, che ha pagato e non poco il blocco dei flussi durante l’anno e mezzo di pandemia da virus a corona. Certo è che bisogna fare i conti con il rallentamento della campagna vaccinale, i buchi nelle diverse fasce di età, a causa del numero ridotto di forniture di vaccini. La solita pecca :ancora non produciamo nulla e questo è un limite con l’arrivo delle varianti. E poi l’interrogativo de2i vaccini ai turisti. Ci saranno? Finora solo annunci e tanti ”ni”. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ma siamo realisti. Noi come san Tommaso, sempre.

ALCUNE FASI DELLA MANIFESTAZIONE AL BORGO LA MARTELLA