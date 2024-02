Salvini in Basilicata in formato spot elettorale…non si sbottona sul bis di Bardi

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel suo tour per l’Italia oggi ha toccato Potenza nel pomeriggio e in serata si sposterà a Bari, per discutere di progetti e investimenti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Nel capoluogo lucano -alle 15,00- Salvini ha “venduto” in evidente prospettiva elettorale, pur in un evento istituzionale denominato “2023-2032 L’ITALIA DEI SÌ. PROGETTI E GRANDI OPERE IN ITALIA E IN BASILICATA”, il proprio operato snocciolando numeri e dati di quanto realizzato, in corso d’opera e in progettazione con particolare attenzione alle due province lucane, senza però dimenticare l’opera a lui più cara, il ponte sullo stretto di Messina…..che, ha detto: “verranno a studiarlo dalla Cina“. In questo video i dettagli di quanto illustrato:

Ma la visita lucana di Salvini era attesa anche in riferimento alla quadra ancora non trovata (almeno ufficialmente) nel centrodestra sulla candidatura alla Presidenza della Giunta regionale lucana per il prossimo quinquennio. Si attendeva qualche segnale definitivo, un via libero per il bis di Vito Bardi, ma il leader della Lega nella conferenza stampa che potete rivedere qui sotto, non si è sbottonato. Si è tenuto sul vago….pur dicendo che è questione di giorni.