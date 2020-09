I leader della Lega, Matteo Salvini, e del M5S Luigi Di Maio saranno a Matera entrambi in piazza Vittoio Veneto rispettivamente alle 11.30 di sabato 12 settembre, e alle 17.00 di domenica 13 settembre, a sostegno della campagna elettorale e delle coalizioni che sostengono in candidati sindaci Rocco Luigi Sassone e Domenico Bennardi. Due orari ”caldi” per incontrare sostenitori e cittadini, che in piazza ci saranno.

E lunedì 14, ore 20.00, stesso luogo toccherà al senatore Gaetano Quagliariello tenere un comizio per Cambiamo Matera, con Nicola Benedetto e il candidato sindaco Rocco Sassone. Ma si attendono anche altri leader in tour tra Puglia e Basilicata. Sono attesi Giorgia Meloni (FDI), Nicola Zingaretti (Pd) e altri in date e orari da concordare. Ma da noi c’è il ballottaggio…