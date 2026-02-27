Salvini a Matera per assemblea regionale della Lega

L’appuntamento per sabato 28 febbraio, alle 16.00 presso l’hotel San Domenico, con la riunione del direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier. Attesa per la partecipazione e l’intervento del segretario federale della Lega, Matteo Salvini e del vicesegretario federale, Claudio Durigon. L’assemblea affronterà aspetti organizzativi, come tesseramento e congressi, e quelli di attualità politica come la recente presentazione di una ‘riforma’ di legge elettorale, che ha già segnato prese di posizione diverse tra i partiti del governo Meloni e, in particolare, sul nodo delle preferenze. Se ne parlerà, tempo permettendo in Parlamento, e comunque a ridosso del referendum sulla Giustizia, per il voto del 22 e 23 ottobre, sul quale i partiti di governo sono schierati per il ”Si” alla conferma di una riforma che porta la firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Su questo tema, come da locandina, interverrà la senatrice Giulia Bongiorno, con un collegamento on line a distanza.

