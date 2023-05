Salvatore è il nuovo presidente e Materdomini si toglie qualche spina

Ci è voluta la quarta votazione, quando è richiesta la maggioranza semplice, ma alla fine questo faticoso passaggio di consegne tra Antonio Materdomini e il suo compagno di partito Francesco Salvatore alla presidenza del consiglio della Città di Matera si è concretizzato. E quindi, nella seduta consiliare odierna, con i soli 18 voti della maggioranza, che ha respinto la richiesta dell’intera opposizione (che ha richiesto ed ottenuto la sospensione dei lavori per richiedere di convergere su un nome condiviso e di garanzia), si è superata quest’altra tappa della gestazione del Bennardi Ter. Iter che sarà concluso con la nomina di Materdomini come nono assessore e forse anche come Vice sindaco. La minoranza che non ha partecipato alla prima votazione di questa seduta consiliare (la terza dopo le due del precedente consiglio), nella seconda ha fatto confluire i propri voti sulla consigliera Marina Susi che ha conseguito 13 voti. Nel dibattito che ne è seguito c’è stato anche il primo (ed anche probabilmente l’ultimo) intervento di Antonio Materdomini da semplice come consigliere e lo ha fatto togliendosi qualche spina nei confronti di ex compagni di avventura (ora all’opposizione) che avevano nel dibattito denunciato l’abbandono di tutto che i cinque stelle affermavano. E contestando l’accusa di assenza di risultati dell’amministrazione Bennardi che sarebbe a suo dire non veritiera e citando risultati come la “testa di Sant’Eustachio” e l’incremento della tassa di soggiorno (da 500 mila a 200 mila euro) e quindi del flusso turistico. Intervento vivacemente contestato da Schiuma (che ha ironizzato sul collo lungo “africano” che è stato rifatto al santo oltre ad invitare a non accreditare a merito dell’amministrazione la crescita del flusso turistico) e Doria. E stato poi eletto vice presidente vicario Angelo Lapolla (26 voti,2 nulle e due bianche), da poco transitato in Azione. Lucia Anna Stigliani (del gruppo dei Verdi) è stata, invece, eletta come ulteriore vice presidente con 28 voti favorevoli e due schede nulle.

