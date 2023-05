Salvatore deve attendere! Fumata nera in CC per il nuovo presidente.

Fumata nera al consiglio comunale di Matera per la elezione del nuovo Presidente che dovrebbe succedere -in una staffetta- ad Antonio Materdomini. E dunque, parafrasando De Andrè “Presidente che non vieni…presidente che non vai…in giunta!” Almeno questa è l’interpretazione venuta dai banchi dell’opposizione al fatto che oggi non sia stata annunciata la composizione della nuova giunta comunale. E se accordo c’è -è stato rilevato- deve essere alquanto precario e poco basato sulla fiducia reciproca per cui, prima bisogna onorare la elezione del nuovo presidente del consiglio così, liberato l’attuale per entrare anch’egli in giunta, saranno nominati gli assessori del nuovo esecutivo. Nessuna smentita è pervenuta in aula dai protagonisti e sta di fatto che sono passati 17 giorni dall’azzeramento del governo cittadino senza che si sia trovata una quadra e, quindi, quasi sicuramente bisognerà aspettare ancora. Dunque, questo il risultato pratico della seduta consiliare che si è appena conclusa con il candidato, rimasto appannaggio del M5S, ovvero l’attuale capo gruppo Francesco Salvatore, che ha ottenuto, in ambedue le votazioni, i soli 18 voti della maggioranza. Mentre i consiglieri di opposizione non hanno partecipato al voto. Nessun intervento della maggioranza ha introdotto i lavori per la presentazione della candidatura che è stata avanzata con un documento sottoscritto dai consiglieri. Solo dopo la stigmatizzazione di questo anomalo comportamento da parte di numerosi interventi dei consiglieri di minoranza (Doria, Scarciolla, Tosti, Susi, Casino) ci sono stati gli interventi prima del consigliere del M5S Stifano e poi dello stesso Bennardi. Ecumenico il primo, con ringraziamenti di rito al Presidente uscente e tessitura dei meriti del candidato subentrante a cui ha fatto persino gli auguri, prima ancora della sua elezione che -ben che vada- avverrà nella nuova seduta consiliare (che Materdomini ha annunciato potrà essere convocata a distanza di dieci giorni), ammettendo anche che tale proposta è frutto di una discussione anche abbastanza vivace all’interno del gruppo del M5S. Bennardi ha poi persino negato che si possa parlare di “crisi” della sua amministrazione, derubricando la discussione in corso ad un fisiologico dibattito politico interno ad una coalizione.

Dunque, salvo smentite, sembra che per conoscere i nuovi assessori, prima di tutto bisognerà onorare il “lodo Salvatore” da lui stesso chiaramente declamato dal proprio profilo facebook qualche giorno fa: “Nelle scorse ore è stato convocato per lunedì 15 il Consiglio Comunale della Città di Matera con all’OdG l’elezione del suo Presidente. Come già annunciato da tempo, si chiude il mio mandato da Capogruppo del Movimento 5 Stelle. Sono stati due anni e mezzo di grande crescita politica, intensi e mai semplici. Ho investito una parte importante della mia vita nella certezza che a guadagnarne fosse il futuro della Città. Quello che vorrà riservarmi il prosieguo di questa avvincente esperienza dovrà passare necessariamente dalla più ampia condivisione e dalla lealtà assoluta, senza le quali la mia disponibilità tornerà alla famiglia ed alla vita professionale. Se posso ancora essere utile, io ci sarò!“. Una evidente “pretesa” del ruolo, con annesso avvertimento che in caso contrario ci sarebbe stato il suo abbandono del campo. Una richiesta che se subordinata alla ampia condivisione e lealtà dei suoi, non poteva necessariamente passare da una condivisione anche delle opposizioni, come sarebbe stato auspicabile per un profilo istituzionale super partes. Condivisione che sarebbe stata persino possibile se ad essere proposto fosse stato un altro nome, come quello che sembra fosse designato a succedere a Materdomini in un accordo non rispettato e che non prevedeva che fosse di nuovo un esponente del M5S. Ma così è (se vi pare)…in una commedia sempre più pirandelliana con tanti personaggi in cerca d’autore.