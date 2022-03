E dopo l’ultras ecco palesarsi anche il soldato nel Bardi ter! D’altronde, non si grida da ogni dove: all’armi, all’armi? E non c’è chi chiede a tutti di indossare l’elmetto? Dunque, quando è guerra è guerra, signori. Cosa fare se il vostro generale vi ordina di non arretrare e di mantenere la postazione? C’è chi diserta, ma c’è chi eroicamente risponde: obbedisco!

Ed è quanto ha fatto il nostro Francesco Cupparo che, dopo essere riuscito a marcare visita per solo un paio di settimane nella caserma di via Anzio, ha dovuto poi immolarsi e salire sul carro del Bardi Ter, suo malgrado.

Non ci credete? Ascoltate allora quanto detto da lui personalmente in persona ed in viva voce: “E’ stata una richiesta del presidente Bardi ed io da soldato accetto gli ordini“, con grande sprezzo del ridicolo e con il petto in fuori!

E all’intervistatore che gli chiede: ma lei non si era dimesso? Altrettanto sprezzante risponde: “Non mi sono mai dimesso, io non mi sono mai dimesso“, con un rafforzativo che non ammette repliche.

Ma quando mai?

E chi se ne frega se allo smemorato di Francavilla sul Sinni, c’è il suo capogruppo Piro che ricorda di aver abbandonato l’aula consiliare proprio per la”La ri/nomina di Cupparo dopo le sue molteplici dimissioni” (https://giornalemio.it/politica/piro-fi-la-terza-giunta-bardi-non-ha-i-numeri-per-governare/).

Ma anche noi ricordiamo, in verità, che il 10 settembre 2021 Cupparo affermò urbi et orbi che “Ho consegnato le mie irrevocabili dimissioni al Presidente Bardi ” (https://giornalemio.it/politica/lassessore-cupparo-si-e-dimesso-per-motivi-personali-e-familiari/) come potete leggere in questo articolo dell’epoca.

E che tali dimissioni ci siano state, sebbene tenute in frigorifero per lungo tempo….e poi dallo stesso ritirate il 2 febbraio scorso (https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3072143) è un dato di fatto che non si cancella con un atto di volontà dalla lavagna dei dati di fatto.

E così il Bardi ter sappiamo che, oltre ad un ultras da curva nord (https://giornalemio.it/politica/lultras-galella-allo-sport-regionale-e-la-ola-contro-dalla-vilipesa-matera/), ora annovera tra le sue fila una persona che dimostra di non avere un briciolo di senso del ridicolo e persino che gioca a fare il soldato smemorato.

Un’altra figura che non ci sembra sia il massimo per rappresentare i lucani (ma anche gli stessi elettori del centro destra) a livello di esecutivo regionale.

Ma tant’è! E allora chi salverà il soldato Cupparo dalle sue figuracce?