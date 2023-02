Salta consiglio comunale. Ma dalla maggioranza nessuno (finora) dice perchè

Paradossale…ma è accaduto. E nella casistica il mancato svolgimento di un consiglio comunale avviene perchè viene meno il numero legale, spesso perchè è la minoranza a fare il suo gioco. Ma che non si presenti nessuno della maggioranza guidata dal sindaco Domenico Bennardi a spiegare perchè? e per come? aumenta le perplessità. Del resto i mal di pancia nella maggioranza che tiene dentro M5S ( che ha perso più di un pezzo) Socialisti, Verdi, Centro democratico e quanti votano di volta in volta secondo coscienza, la dicono tutta di come stiano le cose. Il casus belli, a quanto pare sia stato la mancata sintesi su una questione urbanistica (mina vagante per tante amministrazioni comunali del passato), che avrebbe consigliato ulteriori approfondimenti. Ma bastava poco per dirlo… Dalla minoranza (con tre note distinte Toto e altri, Volt e Matera 3.0) e poi il Pd dito puntato sul respiro corto della maggioranza, che si sta muovendo per consolidarsi. E non è facile nemmeno in quella direzione trovare la quadra…Il consiglio, intanto, è convocato per il 14 febbraio ma con altro ordine del giorno che pubblichiamo più avanti.

ORDINE DEL GIORNO DEL 10 FEBBRAIO

1. Interrogazioni

A. Interrogazione a firma del consigliere Giovanni Schiuma avente ad oggetto: “Interrogazione sullo stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento della scuola di P.zza degli Olmi, sull’adeguatezza del suo stato funzionale e sicurezza; e azioni dell’Amministrazione per scongiurare la chiusura della scuola e interruzione di pubblico servizio”.

B. Interrogazione a firma dei consiglieri Alba, Schiuma e Perniola avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare – Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata Anno 2022”.

C. Interrogazione a firma dei consiglieri Doria, Scarciolla, Nicoletti, Tosti e Susi avente ad oggetto: “D.G.C. n. 457/2022 del 15/12/2022 – atto di indirizzo su proposta relativa al programma di fine anno/capodanno a Matera 2022 per complessivi 330.000,00 euro – richiesta di chiarimenti – affidamenti diretti a tre soggetti commercialmente, tecnicamente e operativamente connessi alla realizzazione dello stesso evento- potenziale violazione dell’art. 35 comma 6 del d.lgs 50/2016 come ss.mm.ii (divieto di artificioso frazionamento degli appalti).

D. Interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto: “Sospensione servizio mensa scolastica”.

2. Mozione a firma dei consiglieri Alba, Perniola e Schiuma avente ad oggetto: “Nuovo Regolamento per la trasformazione dei diritti e la rimozione dei vincoli delle aree Peep – Atto di indirizzo”.

3. “Ordine del giorno sulla bozza di disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata” a firma dei consiglieri Doria, Scarciolla, Tosti, Susi, Nicoletti, Milia Parisi e Violetto.

4. Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28/bis del DPR 380/01 e degli articoli 15 e 62 delle NTA del RU sull’ area individuata in catasto al foglio 68, particelle 817 e 1067, in via Antonio Meucci – approvazione.

L’INTERVENTO DELLE OPPOSIZIONI

> alvolta, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto. È accaduto. Mai prima d’ora, se la memoria non inganna, in Consiglio comunale non si è presentato nessuno dei consiglieri della maggioranza, compreso sindaco e presidente del Consiglio. Del tutto negativo il giudizio dei consiglieri di opposizione sull’accaduto, tutti presenti all’appello avvenuto quaranta minuti dopo la convocazione della massima assemblea cittadina. I tatticismi della maggioranza, ispirati solamente alla mera manutenzione del potere mostrano il fiato corto causato da tentativi estremi di evitare il confronto democratico in aula e, ancora di più, con la cittadinanza, ormai conscia di un fallimento politico che nessun rimpasto riuscirà a sanare. A tutto questo si aggiunge lo sperpero di denaro pubblico. Altre parole, a valle di un episodio così squalificante per la politica materana, sono del tutto inutile. Uno sgarbo istituzionale che lascerà il segno, con ogni probabilità, anche tra quanti della maggioranza tengono alla dignità delle istituzioni, che mai è in nessun caso deve venire meno. I Consiglieri di opposizione.

>

> Con preghiera di pubblicazione.

> Cordiali saluti.

> Augusto Toto

LA NOTA DI VOLT

COMUNICATO STAMPA

Oggi il presidente del consiglio comunale, Antonio Materdomini, ed il sindaco, Domenico Bennardi, hanno decretato la fine dell’esperienza amministrativa. Mai il consiglio comunale di Matera e l’intera città erano stati oltraggiati in questo modo da coloro che avrebbero dovuto essere i propri rappresentanti istituzionali: di fronte ai consiglieri comunali di Volt e degli altri gruppi di opposizione – tutti diligentemente al loro posto – si è presentato l’incredibile affronto dei banchi lasciati completamente vuoti da parte di Bennardi e della sua maggioranza.

In primis il sindaco e il presidente del consiglio comunale sono colpevoli di avere abbandonato il campo per manifesta incapacità oltre che inferiorità numerica. Un abbandono che segna una rottura definitiva con la città, la vigliaccheria di chi scappa dalle proprie responsabilità.

È giusto che adesso diano conto ai materani, rassegnando le dimissioni: quando si abbandonano le istituzioni al proprio destino, è giusto lasciare anche i generosi stipendi intascati dal sindaco, dai suoi assessori e dal presidente del consiglio comunale.

Matera, 10 febbraio 2023



LA NOTA DI MATERA 3.0

Oggi abbiamo avuto l’ennesima conferma di quanto compreso dai primissimi giorni di questa consiliatura.

Questa maggioranza non esisteva quando aveva i numeri, perché era un cerchio magico, non esiste adesso ancora di più che i numeri non li ha.

La tracotanza e l’inadeguatezza è palese e chi si illude di poter salvare questa nave senza timone fa un grande errore perché verrà risucchiato dal processo di affondamento già in atto ed ormai irreversibile.

Le consigliere di Matera 3.0

Cinzia Scarciolla

Milena Tosti



E QUELLA DEL PD

Pd Matera: «Nessun rispetto per i cittadini, Bennardi vada a casa»

Un comportamento grave e irresponsabile quello assunto oggi dalla coalizione di maggioranza al comune di Matera che non si è presentata in consiglio comunale, impedendo di fatto lo svolgimento della seduta e quindi la discussione su un tema importante per migliaia di cittadini materani, quello delle aree PEEP.

Un gesto che rende innegabile a tutti che l’amministrazione Bennardi viaggia a fari spenti nella notte.

Un gravissimo episodio che decreta il fallimento di questo governo che farebbe bene a dimettersi, anziché continuare a prendere tempo ostinandosi in siparietti che ledono la dignità della città di Matera.

Una situazione resa ancora più grave dalla scelta del presidente del consiglio comunale, Antonio Materdomini, e del Sindaco Bennardi che quest’oggi sono venuti meno al rispetto del proprio ruolo istituzionale e di garanzia dell’intera assise comunale decidendo di non presentarsi in consiglio.

Nella seduta odierna infatti si sarebbe dovuto affrontare un tema come quello delle aree PEEP che interessa migliaia di cittadini materani attraverso un’articolata mozione che proprio il partito democratico ha elaborato e che era al 2 punto all’odg del consiglio.

Si è consumato dunque uno strappo istituzionale gravissimo che per alcuni aspetti è finito anche per diventare una farsa, quando due assessori che non avevano evidentemente ricevuto l’ordine di scuderia hanno con non poco imbarazzo dovuto registrare a loro volta la fuga della maggioranza.

Ci si aspettava da tempo un cambio di passo da parte del sindaco e della maggioranza che guidano il Comune di Matera ed, invece, siamo di fronti ad una vera e propria dimostrazione di disprezzo istituzionale e incuranza degli interessi dei cittadini e della città.

10/02/2023

Partito Democratico Matera

l’ORDINE DEL GIORNO DEL 14 FEBBRAIO

1. INTERROGAZIONI:

A. Interrogazione a firma del consigliere Giovanni Schiuma avente ad oggetto: “Interrogazione sullo stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento della scuola di P.zza degli Olmi, sull’adeguatezza del suo stato funzionale e sicurezza; e azioni dell’Amministrazione per scongiurare la chiusura della scuola e interruzione di pubblico servizio”.

B. Interrogazione a firma dei consiglieri Alba, Schiuma e Perniola avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare – Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata Anno 2022”.

C. Interrogazione a firma dei consiglieri Doria, Scarciolla, Nicoletti, Tosti e Susi avente ad oggetto: “D.G.C. n. 457/2022 del 15/12/2022 – atto di indirizzo su proposta relativa al programma di fine anno/capodanno a Matera 2022 per complessivi 330.000,00 euro – richiesta di chiarimenti – affidamenti diretti a tre soggetti commercialmente, tecnicamente e operativamente connessi alla realizzazione dello stesso evento- potenziale violazione dell’art. 35 comma 6 del d.lgs 50/2016 come ss.mm.ii (divieto di artificioso frazionamento degli appalti).

D. Interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto: “Sospensione servizio mensa scolastica”.

2. Mozione a firma dei consiglieri Alba, Perniola e Schiuma avente ad oggetto: “Nuovo Regolamento per la trasformazione dei diritti e la rimozione dei vincoli delle aree Peep – Atto di indirizzo”.

3. “Ordine del giorno sulla bozza di disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata” a firma dei consiglieri Doria, Scarciolla, Tosti, Susi, Nicoletti Milia Parisi e Violetto.

4. Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28/bis del DPR 380/01 e degli articoli 15 e 62 delle NTA del RU sull’ area individuata in catasto al foglio 68, particelle 817 e 1067, in via Antonio Meucci – APPROVAZIONE.