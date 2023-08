Salario minimo, ha senso un incontro con Meloni che lo boccia?:

L’apertura al dialogo di Giorgia Meloni si rivela essere solo uno specchietto per le allodole. Una passerella per spacciarsi come dialogante con le opposizioni ma in realtà senza nulla concedere. Lo confermano le sue parole pronunciate nel consueto comizio sui social in cui ha detto: “Se stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto.” Una balla grande quanto una casa che denota ignoranza o semplicemente una contrarietà ideologica contro un provvedimento oramai non più rinviabile. Non bisogna essere un economista per capire che stabilire una soglia minima di stipendio per legge può solo costituire un impedimento a che si paghi un importo inferiore ad esso. Un miglioramento per chi è al di sotto di questa soglia. Una linea Maginot anche per il rinnovo di quei contratti vergognosamente ancora al di sotto di tale cifra. Un aiuto a quei settori scarsamente sindacalizzati con lavoratori in completa balia di un ricatto da parte di chi ha il coltello dalla parte del manico. Per la cronaca, in Europa sono 22 gli Stati che hanno adottato un salario minimo che oscilla tra poco meno di 14 euro orari in Lussemburgo e 2,40 euro in Bulgaria. Nel novembre 2021 il Parlamento Ue ha approvato una direttiva per la sua introduzione come strumento per tutelare chi, pur lavorando, si trova in condizioni di indigenza o è a rischio povertà. Hanno fatto scelte diverse, invece, Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Svezia e Norvegia, che non lo hanno adottato preferendo il ricorso alla contrattazione collettiva tra esecutivo e parti sociali. Ma abbiamo visto come quest’ultima non riesca però a tutelare tutti i lavoratori e ne lascia scoperti alcuni milioni in stato di sfruttamento estremo.

E comunque, questa è la proposta che Meloni non conosce o finge di non conoscere:

1) al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;

2) a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, venga comunque introdotta una soglia minima inderogabile di 9 euro all’ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali;

3) la giusta retribuzione così definita non riguardi solo i lavoratori subordinati, ma anche i rapporti di lavoro che presentino analoghe necessità di tutela nell’ambito della parasubordinazione e del lavoro autonomo;

4) conformemente anche a quanto previsto nella direttiva sul salario minimo, sia istituita una Commissione composta da rappresentanti istituzionali e delle parti sociali comparativamente più rappresentative che avrà come compito principale quello di aggiornare periodicamente il trattamento economico minimo orario;

5) sia disciplinata e quindi garantita l’effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso;

6) sia riconosciuta per legge l’ultrattività dei contratti di lavoro scaduti o disdettati;

7) sia riconosciuto un periodo di tempo per adeguare i contratti alla nuova disciplina, e un beneficio economico a sostegno dei datori di lavoro per i quali questo adeguamento risulti più “oneroso”.