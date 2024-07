Sabato, torna a riunirsi il consiglio comunale di Matera

In una nota del Comune di Matera si legge che “Essendo stata dichiarata deserta la prima convocazione, il consiglio comunale si riunirà sabato 20 luglio alle ore 9.30 nella sala “Pasolini” di via Sallustio, in seconda convocazione per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Piano economico finanziario Tariffe sui rifiuti (Tari) 2024 – 2025 – Presa d’atto validazione aggiornamento Pef 2022 – 2025 (rif. biennio 2024 – 2025); 2. Determinazione delle tariffe Tari, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta 2024 a modifica di quelle già approvate con Delibera di C.C. n° 115 del 11/12/2023; 3. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Quinta variazione.” Con il comunicato si precisa, inoltre, che “Con riferimento all’elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12 comma 4 dello Statuto, il consiglio comunale sarà nuovamente convocato a data da destinarsi in prima convocazione, atteso che ai sensi dell’art. 49 comma 8 del Regolamento dell’assise: “Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, un quorum speciale di voti”.” Infine si chiarisce che “La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.” ma che comunque “È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Streaming Matera” all’indirizzo: https://www.youtube.com/results?search_query=streaming+matera.”

