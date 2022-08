Sabato 13 agosto riunione straordinaria del Consiglio regionale: gas gratis e mozione Stellantis

Il Consiglio regionale della Basilicata è stato convocato in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto regionale, alle ore 10,30 di domani -sabato 13 agosto 2022, con all’ordine del giorno: il Disegno di legge n. 111/2022 “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e ripopolamento del territorio lucano“, la Proposta di risoluzione avente ad oggetto “Sostegno alla candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco de “I cammini al Sacro Monte di Viggiano”; la mozione di Leggieri, Perrino, Carlucci, Braia, Polese e Trerotola “Impegno della Regione Basilicata a sostenere con le Regioni Campania, Puglia e Molise, l’avvio di una interlocuzione presso il MISE per aprire un tavolo di confronto sullo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi (PZ) al fine di salvaguardare tutti i livelli occupazionali”.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana e saranno trasmessi in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potranno, inoltre, essere seguiti attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.

L’attenzione principale è sicuramente catturata dalla decisione (che ha raccolto l’accusa di strumentalità elettorale da parte delle opposizioni) di portare in consiglio il provvedimento che dovrebbe assicurare il “gas gratis ai lucani“, annunciata da Bardi in questo suo post:

“Il 13 agosto è stato convocato – su richiesta dei partiti di maggioranza – un consiglio regionale straordinario per approvare il nostro disegno di legge per dare il gas gratis ai lucani. Rivolgo un appello a tutti i consiglieri regionali: non pensate al 25 settembre – data delle elezioni – ma al 1° Ottobre, quando inizierà l’anno termico e il caro energia che sta travolgendo tutta l’Europa si farà sentire nelle prime bollette autunnali che arriveranno nelle case dei lucani, causando anche un notevole aumento dell’inflazione, già ai livelli più alti degli ultimi decenni, con conseguenze sulla spesa, sui servizi e sulla vita quotidiana.

So bene che ogni legge è perfettibile, c’è sempre chi dirà che si poteva fare meglio e qualcuno sosterrà che è tutto sbagliato, ma voglio dire a tutti i lucani che se questa legge non passerà in tempi rapidi, per le società che erogano il gas non sarà possibile dare alcun beneficio in bolletta. È un’eventualità che non voglio nemmeno prendere in considerazione, perché sarebbe un gioco allo sfascio, una speculazione politica sulla pelle dei lucani, i cui autori dovranno poi assumersi ogni responsabilità.

La Basilicata potrebbe essere l’unica regione d’Italia a non subire la stangata derivante dall’aumento del gas che travolgerà l’Europa con effetti che oggi nemmeno immaginiamo. Pensare alle prossime elezioni e non al futuro dei cittadini è un calcolo che non possiamo permetterci. Ecco perché rivolgo un appello ai consiglieri regionali: diamo tutti un segnale di responsabilità verso i nostri concittadini. Approviamo subito la legge per dare a tutti i lucani il gas gratis in bolletta.”

Molte le critiche anche sul contenuto di un disegno di legge sembra di soli due articoli, ultima in ordine di tempo quella di Articolo Uno Basilicata che pubblichiamo a seguire:

Rutigliano: “Bardi comprenda che i lucani non si comprano. Dobbiamo investire su transizione e lotta alla povertà energetiche.”

«Con il bonus gas il Governo del Presidente Bardi preferisce consumare risorse attraverso inutili sussidi a pioggia e di breve durata invece di disegnare ed investire in una strategia capace di garantire vantaggi diffusi e duraturi nel tempo.”

E’ quanto dichiara Carlo Rutigliano, segretario regionale di Articolo Uno che aggiunge:

«Il rischio concreto è che il bonus gas si aggiunga alla lunga lista di occasioni perse per la nostra regione – ha continuato il segretario – che, in questo scenario e con la significativa disponibilità di risorse a disposizione, avrebbe, invece, la possibilità di dare risposte alle emergenze delle famiglie dovute all’inflazione e al caro bollette e contemporaneamente diventare autonoma dal punto di vista energetico.

Per farlo dobbiamo usare le risorse disponibili per potenziare ed estendere i provvedimenti del governo nazionale che è intervenuto proprio lungo queste due dorsali: lotta alla povertà energetica e transizione.

Sul primo fronte – con il DL Aiuti bis – il governo Draghi ha abbattuto gli oneri di sistema e incrementato il bonus bollette. Sul secondo, invece, ha sveltito le procedure autorizzative e incentivato – con 1. Mld e 200 milioni dei fondi del PNRR – l’istallazione di sistemi di produzione di rinnovabili per le comunità energetiche nei comuni con massimo 5.000 abitanti.

La Regione Basilicata – ha continuato il segretario – deve integrare le misure nazionali per incentivare la realizzazione di comunità energetiche anche nei comuni oltre i 5.000 abitanti (esclusi dagli incentivi nazionali e che in Basilicata sono 24 per oltre 300.000 abitanti). Questo serve ad ampliare la platea dei beneficiari all’intera regione che, così, nell’arco di 4 anni, potrà iniziare ad ottenere energia completamente gratuita per tutto il ciclo di vita degli impianti. Impianti, la cui realizzazione innescherebbe – risultato di politica industriale non secondario – opportunità di lavoro per tecnici, maestranze e per l’intero tessuto di PMI del territorio.

Investire sulla transizione non significa venir meno al sostegno alle famiglie e alla lotta alla povertà energetica. Al contrario, significa farlo in modo più giusto e più equo. Si deve, nell’immediato, potenziare fino al 100% il bonus energia per le famiglie con redditi più bassi. Evitando, come invece ci apprestiamo a fare con la “Flat Gas” di Bardi, di fare parti uguali tra diseguali. Nel lungo periodo, invece, dobbiamo incentivare – per la parte di competenza regionale – quelle comunità energetiche che comprendono per almeno il 10% cittadini in condizioni di difficoltà o quelle che accedono a meccanismi di redistribuzione dell’energia prodotta.

Per altro, quando parliamo di sistemi di produzione di energia rinnovabile non dobbiamo pensare esclusivamente all’installazione di pannelli solari ma anche alle pompe di calore che, appunto, trasformano l’energia elettrica in energia termica. Dobbiamo, insomma, usare le risorse del gas per affrancarci dal gas. E così lo facciamo scaricando a terra economia, ripensando un pezzo di politica industriale della nostra regione, puntando a diventare un modello nazionale, proprio come fu con “Il Computer in ogni casa” per le connessioni digitali.”

“Vede, Presidente Bardi, – conclude Rutigliano – è sotto gli occhi di tutti che questo suo provvedimento è tanto incompiuto e modesto quanto inutile perché prodotto in maniera frettolosa come contentino da agitare in occasione dell’imminente campagna elettorale. Ma lei forse non lo ha ancora capito: i lucani non sono ingenui. I lucani non si comprano. I lucani, quando arriverà il momento, sapranno restituirle il conto di tutta questa colpevole superficialità.»”

Obiezioni a cui rispondono così sia Bardi:

“L’approvazione del DDL sul “Gas gratis a tutti i lucani” è attesa dai cittadini, in vista di un autunno che si preannuncia difficilissimo in tutta Europa, con inflazione ai massimi e bollette alle stelle.

In queste settimane di dibattito pubblico su questa misura che ha il consenso di oltre l’80% dei lucani, è emerso anche il tema dei cittadini non coperti dalla metanizzazione e che quindi sarebbero stati esclusi da questo beneficio.

Chi si riscalda con pellet, “bombolone”, camino, etc. perché non coperto dalla rete del gas metano, in Basilicata potrà accedere a un sostanzioso incentivo per l’installazione di impianti di produzione di energia per autoconsumo.

Così avremo un approccio integrato: nelle aree coperte dalla metanizzazione, un sostegno economico automatico per combattere l’attuale caro bollette. Per le aree non coperte dalla metanizzazione, mettiamo in campo una strategia per la transizione energetica, con un beneficio che sarà costante nel tempo.

Grazie all’accordo compensazioni firmato da questa Giunta regionale, non lasciamo indietro nessun cittadino lucano.”

….che Latronico:

“Possiamo annunciare che in linea con gli obiettivi della transizione energetica, la Regione Basilicata pubblicherà entro fine settembre un bando per finanziare l’installazione di impianti da fonti rinnovabili per le unità abitative non coperte dalla rete di metanizzazione.

Le spese ammissibili saranno quelle per l’acquisto e l’installazione di collettori solari termici e relativi sistemi di accumulo e per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia elettrica e/o sistemi di accumulo.

Il contributo sarà a fondo perduto e coprirà il 100% delle spese fino a € 5.000,00/utenza. Il contributo sarà concesso a sportello, attraverso una piattaforma telematica dedicata.

L’agevolazione sarà erogata in due rate: 1) anticipo del 40% a seguito della sottoscrizione della prevista convenzione; 2) saldo del 60% a seguito della presentazione della rendicontazione finale e della documentazione attestante la messa in servizio dell’impianto.

Per beneficiare degli incentivi a fondo perduto sarà indispensabile rispettare alcune clausole, tra le quali: a) gli edifici devono essere già esistenti alla data di pubblicazione del bando; b) l’unità abitativa deve risultare abitazione principale con l’obbligo di residenza; c) per gli impianti fotovoltaici la taglia non potrà essere superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso. Infine, entro il mese di agosto sarà redatto il bando per allargare la metanizzazione in Basilicata, con una dotazione di oltre 4 milioni di euro in favore dei comuni. Il bando sarà gestito dalla Società energetica lucana .”