Ruberto commissario prefettizio al Comune di Matera

E’ Raffaele Ruberto, prefetto in quiescenza, il commissario prefettizio che nei prossimi mesi guiderà l’Amministrazione comunale di Matera. Lo ha nominato il prefetto di Matera Cristina Favilli. Il commissario, nato a a Bari, laureato in giurisprudenza, è stato prefetto di Torino due anni. E’ andato in pensione nell’agosto 2023 , in precedenza aveva guidato le Prefetture di Caserta e Reggio Emilia. L’insediamento al Palazzo di città è previsto per la giornata di domani. Ruberto è il quarto commissario prefettizio di Matera, dopo le esperienze cessate anzitempo delle Amministrazioni guidate da Francesco Gallo (1975 breve fase con commissario Domenico Di Gioia) , Francesco Saverio Acito (1989-1994 breve fase con commissario prefettizio Giacomo Mendolia ), Emilio Nicola Buccico (2007-2009 con commissario prefettizio Giacomo Calvosa da ottobre 2009 ad aprile 2010)

IL COMUNICATO DELLA PREFETTURA

Il Prefetto di Matera, dott.ssa Cristina Favilli, a seguito delle dimissioni di diciassette consiglieri comunali su trentadue del Comune di Matera ha sospeso, in attesa di scioglimento, il Consiglio comunale di Matera, essendosi determinata l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo prevista dall’art.141, comma 1, lett. b) n.3 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



In attesa dello scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Repubblica, considerato che nel suddetto Ente non può essere assicurato il normale funzionamento dell’organo elettivo, il Prefetto ha, contestualmente, nominato il dott. Raffaele Ruberto, Prefetto in quiescenza, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Matera, al quale sono stati affidati i poteri del Sindaco, della Giunta municipale e del Consiglio comunale.

Il Prefetto di Matera, nel dare la notizia della sospensione del Consiglio comunale cittadino e della nomina del Commissario prefettizio, ha dichiarato “Auguro al collega Raffaele Ruberto buon lavoro nella splendida città di Matera, in un clima di fattiva e serena collaborazione con la Prefettura e tutte le Istituzioni del territorio”.

Dott. Francesco Papagni, Capo di Gabinetto della Prefettura di Matera

Responsabile Ufficio Stampa