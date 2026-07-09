Rottamazione cartelle esattoriali…Una ”scossa” innescata da Antonio Elettrico

A ricordalo è il movimento ”Io Sud” a seguito dell’approvazione nel consiglio comunale di Matera di quella misura, attesa soprattutto dagli operatori economici, di ”rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali’ che consente- ricordiamo- di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica/espropriazione, con totale azzeramento di sanzioni, interessi e aggio. Antonio Elettrico, che lavorava alle Agenzia delle Entrate, più volte si era speso per portare avanti quell’istanza.Una priorità finalmente approvata dopo mesi di attesa. E’ anche merito suo il consiglio si è pronunciato favorevolmente.

IL COMUNICATO DI ”IO SUD”

Rottamazione delle cartelle esattoriali, Io Sud: «Un risultato che porta la firma di Antonio Elettrico»

Il movimento ricorda il consigliere scomparso: la mozione approvata dal Consiglio comunale dà continuità a una battaglia portata avanti con convinzione e nell’interesse dei cittadini. Io Sud accoglie con soddisfazione l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della mozione sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, un’iniziativa che rappresentava uno dei principali impegni politici del compianto consigliere comunale Antonio Elettrico. La sua improvvisa scomparsa ha privato la comunità di un amministratore appassionato e vicino ai problemi concreti dei cittadini. Tra le battaglie che aveva portato avanti con maggiore determinazione vi era proprio quella finalizzata a offrire un’opportunità a famiglie e contribuenti gravati da situazioni debitorie, favorendo strumenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. L’approvazione della mozione costituisce oggi un riconoscimento del valore di quella proposta e del lavoro svolto da Antonio Elettrico all’interno del Consiglio comunale. È un risultato che contribuisce a mantenerne vivo il ricordo attraverso la concretezza dell’azione amministrativa. Io Sud si stringe ancora una volta con affetto attorno alla famiglia di Antonio Elettrico e rinnova il proprio ricordo di un uomo che ha interpretato il ruolo istituzionale con serietà, disponibilità e senso del dovere. Le idee e le battaglie che hanno come obiettivo il bene della comunità continuano a vivere anche oltre chi le ha promosse. L’approvazione di questa mozione rappresenta, in questo senso, un segnale importante e un modo concreto per onorare la memoria di Antonio Elettrico, affinché il suo impegno resti patrimonio della città e punto di riferimento per chi continuerà a lavorare nell’interesse dei cittadini.