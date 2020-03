Il giovane deputato materano Gianluca Rospi (uno dei tanti della società civile baciati dalla principessa M5S che li ha portati in Parlamento, salvo poi vedersi rinnegata) a distanza di qualche mese dall’atroce scoperta dei difetti dei cinquestelle, per altro già ampiamente noti ai più, ed aver compiuto il classico il salto della quaglia nel gruppo misto, comunica di aver trovato finalmente casa.

Una casa piccola e disabitata quella che si è scelto Rospi, forse non a caso, considerato che ne diventa l’unico parlamentare a rappresentarla.

Infatti l’approdo del parlamentare materano è nientepocodimenochè “Alleanza popolare” , partito (si fa per dire) fondato a Roma da Angelino Alfano, nel marzo 2017, quando contava ben 26 deputati, 23 senatori e 1 europarlamentare. Una “cosa” che durò poco a causa di un fuggi fuggi generale….al punto che a dicembre dello stesso anno fu consumata una “separazione consensuale” tra chi voleva tornare nel centro destra (Lupi, Formigoni) e chi rimanere in alleanza con il PD renziano (Lorenzin, Cicchitto). Alle ultime politiche erano sopravvissuti in due la Lorenzin e Toccafondi….ma a settembre scorso quest’ultimo aderisce ad Italia Viva di Renzi e la Lorenzin si iscrive al PD. Ergo tutto il monolocale è libero e a disposizione del nuovo arrivato….

Auguri per il nuovo percorso di Rospi, ma la domanda sorge spontanea: se si riteneva un moderato che si rispecchia nei principi del PPE, come gli è venuta la felice idea di accettare la candidatura in un partito come il M5S che ……… moderato non lo è mai stato, neanche un pochino?

Un’altro mistero che si aggiunge ai tanti di Fatima………………………………………….come il sito web inanimato (https://www.alternativapopolare.it/) e la pagina facebook (https://www.facebook.com/alternativapopolare.it/) ferma a giugno scorso di Alleanza popolare.

Questo il testo della nota in cui il parlamentare annuncia la sua nuova residenza…..

On. Rospi: ”Con Ap per nuova casa moderati”

“Mi rispecchio nei principi del Partito Popolare Europeo e fino ad ora ho notato che all’interno del Parlamento manca una forza vicina ai valori cristiano popolari. Per questo, ho deciso di collaborare insieme ad Alternativa Popolare per la costruzione di una nuova casa per i moderati e i popolari. Un progetto nuovo e di rinnovamento in un momento politico dove c’e’ assenza di un dialogo serio e costruttivo“. Lo dichiara in una nota il deputato del Misto, Gianluca ROSPI.

“Con alcuni colleghi ed amici stiamo anche lavorando a un Progetto Culturale nazionale che Alternativa Popolare ha condiviso, dove affronteremo tematiche come le periferie, l’ambiente, l’inclusione e lo sviluppo umano integrale, perché il Paese, ora piu’ che mai, ha bisogno di una forza moderata che metta avanti i contenuti e indietro gli slogan.

Solo cosi’ – conclude- possiamo mettere la nostra passione al servizio del bene comune, scommettendo sulla realizzazione di un nuovo polo dove il dialogo e la democraticita’ sono e saranno protagonisti insieme”.

04/03/2020

On. Gianluca Rospi