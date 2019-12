“Trovo inadeguato che una legge così importante come la manovra di bilancio venga decisa solo ed esclusivamente in un ramo del Parlamento, il Senato.

Questo è un campanello d’allarme per la perdita della democrazia nel nostro Paese, che poco ha a che vedere con i valori della nostra Costituzione”.

E’ quanto dichiara in modo allarmato l’Onorevole materano Gianluca Rospi, ulteriore manifestazione del diffuso malpancismo della galassia grillina, in questa seconda e sempre più calante esperienza di governo.

“Mi auguro almeno -aggiunge il parlamentare- che il Governo nel decreto milleproroghe, in discussione domani in Consiglio dei Ministri, tenga in considerazione le richieste avanzate nella mia mozione presentata alla Camera, relativi alla proroga fino al 31-12-2020 del regime speciale in merito al personale necessario a governare e gestire il ruolo di Matera capitale europea della cultura e all’estensione, per l’intero 2020, del regime speciale, dettato dalla legge 771/1986, al fine di consentire il completamento del restauro urbanistico e ambientale dei Rioni Sassi e prospicente altopiano murgico di Matera”.

“Tutto questo per evitare –conclude Rospi– che il lavoro svolto finora non resti vano, ma che anzi produca risultati reali, in quanto fondamentali per il territorio e per il Paese”.

Insomma, al parlamentare lucano, nonostante sia il classico potenziale esempio di “nomen omen”per l’occasione , proprio non va giù di ingoiare questo brutto “rospo” del prendere o lasciare imposto dai tempi stretti per l’approvazione di una manovra di così difficile cesellatura tra alleati che stanno insieme attaccati con il classico “sputo”.

E chissà se dopo questo “fuoco amico” sparato sulla “croce rossa” del governo voterà a favore o sarà tentato dall’essere coerente con quanto affermato e voterà contro.