“Il Cdm ha inserito nel decreto milleproroghe le mie richieste avanzate nella mozione presentata alla Camera il mese scorso a mia prima firma, relative alla proroga fino al 31-12-2020 del regime speciale inerenti i contratti di lavoro del personale del Comune che gestisce le opere relative al ruolo di Matera Capitale Europea della Cultura.

Nel milleproroghe è stata anche inserita l’estensione, per l’intero 2020, del regime speciale, dettato dalla legge 771/1986, al fine di consentire il completamento del restauro urbanistico e ambientale dei Rioni Sassi e prospiciente altopiano murgico di Matera”.

E’ quanto ci tiene a rivendicare in una nota il Deputato Gianluca Rospi del MoVimento 5 Stelle che aggiunge:

“Si tratta di proroghe fondamentali per dare continuità al buon lavoro svolto finora. In questo modo, vengono poste le basi per raggiungere nuovi risultati importanti per il territorio e il Paese.

Spero che l’approvazione salvo intese del provvedimento non precluda modifiche nei prossimi giorni su queste vitali proroghe”.

Della serie….la suspance non è ancora finita….e mai vendersi la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato.