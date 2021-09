Era nell’aria. Anzi è un atto conseguenziale dopo la maratona in consiglio comunale che ha consentito di approvare una atto importante, come l’assestamento di bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche. E così Rosa Melodia, sindaco di Altamura (Bari) ci ha ripensato e con senso di responsabilità ha ritirato le dimissioni, scongiurando l’arrivo di un commissario prefettizio, e gettando le basi per un rilancio programmatico su priorità come verde, turismo, decoro urbano, progetti Pinqua, Sisus e altro ancora. Giunta azzerata e avvicendamenti nella coalizione di centrosinistra con Pd, due civiche che a livello regionale fanno riferimento a Popolari e Sud al centro, mentre esce Italia in Comune, salvo ripensamenti dell’ultima ora. La tenacia ha pagato. Ma ora, in attesa di conoscere la squadra, accordi chiari e duraturi fino alla fine della legislatura. Rosa Melodia fa affidamento su ”uno spirito di grande volontà ritrovato” e dal ‘ritrovato accordo politico programmatico” oltre che da solidarietà e sostegno ricevuti dai concittadini. E ora al lavoro…