Siamo alla vigilia della ricorrenza dell’avvio della Rivoluzione di Ottobre, che il calendario giuliano, fa cadere a novembre riaprendo le pagine del Comunismo con i suoi protagonisti del 1917 , che portarono al rovesciamento dell’impero zarista e alla nascita nel 1922 della Repubblica socialista federativa sovietica russa. Documenti, film, discorsi come quelli di Lenin e di altri protagonisti di quella epopea, ritornano periodicamente nei filmati d’epoca o sfogliando le pagine della storia. Alcuni, frettolosamente, fanno finta di non vedere, sentire lanciandosi in ricerche e approfondimenti di impronta revisionista o negazionista senza leggere o guardare a quanto è stato detto, scritto, vissuto da Est a Ovest o nella storia del BelPaese. Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza italiana e del Comunismo ripropone, tra i tanti, scritti da ”pensiero e azione ” di “Lenin” (rompighiaccio…) pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov. Uno pseudonimo azzeccato che ha fatto spirare il vento siberiano del cambiamento nei vari continenti.



IL PENSIERO DI LENIN

« Non abbiamo bisogno di infarcire le menti, ma dobbiamo sviluppare e perfezionare la memoria…. con la conoscenza dei fatti fondamentali, perchè il comunismo si trasformerà altrimenti in una parola vuota, in una semplice insegna e il comunista non sarà che un millantatore se nella sua coscienza non saranno elaborate tutte le nozioni che gli sono state date.E queste nozioni non soltanto dovete impararle, ma impararle e al tempo stesso criticarle al fine di non ingombrare la nostra mente di un ciarpame assolutamente inutile, ma di arricchirla con la conoscenza di tutti quei fatti che un uomo moderno colto non può in nessun modo ignorare.» LENIN ( dal discorso al Congresso dell’Unione della gioventù comunista, 2 ottobre 1920)

QUELLO DELLA ”CITTADINANZA” DI TOGLIATTI



E LA FEDELTA’ ALLA LINEA DEL COMPAGNO FRANCESCO CALCULLI



Non siamo davanti a ” Botteghe Oscure”, storica sede romana del Pci, e nemmeno alla scuola di studi comunisti(quanto ce ne sarebbe bisogno e non solo a Sinistra) delle ” Frattocchie” (1944-1993) ma in piazza Vittorio Veneto a Matera, dove l’arrivo e il passaggio del ” compagno” Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza Italiana e del Comunismo non sono passati inosservati. Quella mascherina, rigorosamente rossa, ideata da Francesco con i simboli del Pci e la data del centenario 1921-1921 e la figura di un operaio che spacca le catene dell’oppressione capitalistica, hanno incuriosito e non poco. Un simbolo del passato, messo da parte frettolosamente, ma guardato con rimpianto da quanti si sentono comunque orfani di un vuoto che a Sinistra (spaccata in tante piccole aggregazioni) si avverte eccome.



I ”fedeli alla linea” ci sono e sono un archivio vivente di date, fatti, pagine di lotta e Resistenza e continuano a puntare il dito contro i personaggi”sinistri” che hanno avuto fretta per opportunismo o per altre spinte di buttare tutto a mare e di costruire il nulla o quasi, con le fusioni a freddo di esperienze, persone e personaggi, di partiti nè carne e ne pesce. Il risultato? Un tutto nel qualunquismo,nell’intolleranza, nel sovranismo e nei compromessi di tutti i giorni, mentre aumentano precariato, povertà e sfruttamento. Francesco non molla e si confronta con tutti, anche con gli attivisti che periodicamente arrivano a Matera per diffondere il mensile ” Lotta Comunista”. Siamo alla vigilia dell’ennesimo anniversario della Rivoluzione di Ottobre e da Matera un saluto a pugno chiuso.