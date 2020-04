Sembra di sentire e leggere Francesco, il Papa, e il Patrono d’Italia, quel San Francesco di Assisi che chiamò Fratello e Sorella tutti gli esseri animali, vegetali del Creato. E del resto il Movimento della Pagnotta, nato a Matera, in quella culla della civiltà e della natura che sono i rioni Sassi e il parco rupestre, si appella alla biodiversità per un nuovo ordine economico e sociale per quello che dovrà essere, non appena possibile, la fase successiva all’epidemia da virus a corona. Come i tappi di metallo di bottiglie di birra o di gazzosa che tirano fuori l’effervescenza, di acqua, luppolo, limone e lieviti di una catena alimentare dal percorso virtuoso. E allora in Italia priorità alle produzioni biologiche, stop da Padre Fuoco alle trivellazioni di idrocarburi a vantaggio della mobilità alternativa. E poi la salvezza di Mamma Acqua, che deve essere pubblica, incentivazione della forestazione per l’ossigeno di Madre terra . Avvio di una campagna di disinquinamento per ripulire e abbassare la temperatura del Pianeta. Dovremmo fare un passo indietro per farne due avanti. Un morso ciascuno alla Pagnotta del Pianeta, per sfamare tutti. Come? Un po’ di umiltà e tanta responsabilità. Ne usciremo se ci ricorderemo di Mamma Acqua, Madre Terra e Padre Fuoco. Ma ci vuole anche Papà Vento, per spazzare arroganza, ignoranza e presunzione. E, naturalmente, tanto Amore…

LA “PAGNOTTA”-



In merito alle salvezza del pianeta, il Movimento della Pagnotta esprime i propri obiettivi tenendo fede alle finalità proprie enunciate nel manifesto neo futurista:

1. per la salvezza di Mamma Acqua chiediamo il disinquinamento e la depurazione immediata di tutti i fiumi laghi e oceani;

2. Mamma Terra chiede la salvaguardia del verde esistente con integrazione immediata delle aree da piantumazione per avere maggiore ossigeno e respirare;

3. Padre fuoco ci chiede l’immediata sospensione delle trivellazioni per carburante. E’ necessario che immediatamente tutti i veicoli di mare, terra e cielo oltre all’uso residenziale abitativo ed industriale siano alimentati con energie rinnovabili non inquinanti in alternativa alle fonti fossili; prioritariamente nei Centri Urbani, non Devono essere usate auto a benzina o diesel

4. Eliminazione immediata di tutti i fattori inquinanti il pianeta;

5. Creare un nuovo modello di sviluppo per modificare l’Impatto Ambientale , che parta da eliminare l’uso delle buste in plastica , a Creare sistemi Urbani e di vita quotidiana eco- compatibili con il ritorno al “cibo naturale” e il bios prima produzione Ufficiale Nazionale

e la cosa più importante “AMARCI”