In un nostro articolo di venerdì scorso, a margine della vicenda “conversione alla Lega” dell’ex sindaco di Bernalda (ora in corsa per il bis) (https://giornalemio.it/politica/ancora-su-bernalda-e-un-faticoso-tentativo-di-rivergination/), interloquendo con i responsabili del locale movimento astensionista, protagonisti di un tentativo da mission impossible nel voler far passare come mai avvenuta l’adesione dello stesso al partito di Salvini (quando tutto dimostra il contrario), chiedevamo, per mera curiosità: “ma un movimento che si dichiara astensionista e sostiene curiosamente un candidato, i suoi aderenti il 3 e 4 ottobre andranno a votare per coerenza a questo sostegno o non andranno per coerenza con il loro essere astensionista?”

Con una cortese nota, che pubblichiamo integralmente a seguire, Forcillo e Fuina confermano che non andranno a votare e che la loro “diserzione elettorale sistematica…non è un fine, ma un mezzo”. Bene!

Essi, infatti, ci spiegano che ritengono di essere strumento di “rappresentanza politica degli astenuti” , nonché investiti da un “dovere istituzionale” consistente nell’analizzare “i passaggi politici critici delle coalizioni e dei singoli partiti” e “se un candidato o una coalizione non soddisfa quanto dichiarato nei programmi” loro zac, li smascherano e si schierano “senza esitazione con i suoi competitors“. Però, se tutte le analisi dovessero avvenire come questa (credere sulla parola chi ha detto loro il contrario di quanto – com’era banalmente controllabile in rete- sostenuto in precedenza, insieme da altri della Lega) e da qui stabilire che i cattivi sono i consiglieri che si sono dimessi (paragonando il tutto alla vicenda romana che provocò la caduta di Ignazio Marino, cosa alquanto ardita) e la vittima del complotto l’ex sindaco, forse sarebbe il caso di aggiornare metodica d’indagine. Lo diciamo per il bene dell’impresa.

E comunque, per finire, se è sacrosanto che nessuno dei “contendenti elettorali” possa pensare di avere nella propria disponibilità la volontà dei “non votanti” è altrettanto improbabile che questi ultimi abbiano una qualche intenzione di farsi rappresentare da chiunque, anche da chi -costituendo un movimento a loro nome- ne manifesti così intensamente l’intenzione. E tutta questa mission perseguita con la ostentata tessera del PD in tasca poi…non può che spontaneamente far sovvenire il Conte Mascetti! Comunque, auguri e buon lavoro.

Ed ecco a seguire la nota che abbiamo ricevuto e che riteniamo esaustiva dell’argomento:

“In riferimento al Vostro gradito articolo a firma di Vito Bubbico si invia risposta ai quesiti richiesti.

Cordialmente, Antonio Forcillo – Portavoce e Segretario (cell. 338-5867165)

Ma certo che NON andremo a votare. Il nostro regolamento è molto rigido, ed impone ai membri del nostro direttivo la diserzione elettorale sistematica.

La nostra astensione non è un fine, ma un mezzo. Infatti, quando nel 2007 il direttivo del Comitato Cittadini Attivi di Bernalda e Metaponto diede vita al Movimento Astensionista Politico Italiano non intese creare né un movimento anarchico e neppure un partito; nè tantomeno aspirare alle “riverginations” citate.

Creò invece uno strumento che avrebbe avuto la capacità di rappresentare gli astenuti, che sono elettori che esprimono ugualmente un voto che però non può andare nella disponibilità dei contendenti elettorali.

Tutto ciò è ampiamente documentato e registrato ai più alti livelli istituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministero degli Interni, Camera dei Deputati, Senato ecc.).

Inoltre, assieme al ruolo di rappresentanza politica degli astenuti è nostro dovere istituzionale analizzare i passaggi politici critici delle coalizioni e dei singoli partiti, non soltanto nello svolgimento delle campagne elettorali, ma anche durante tutto il ciclo amministrativo post elettorale di maggioranze e opposizioni.

Se un candidato o una coalizione non soddisfa quanto dichiarato nei programmi, o tenta di raggirare gli elettori, ci schieriamo senza esitazione con i suoi competitors, cercando di smascherare gli imbrogli compiuti o da compiere, che graveranno poi su tutta la comunità. Nel caso di Bernalda-Metaponto le liste per le comunali di ottobre sono solo due, e in conseguenza alla violazione politica ed etica compiuta dai consiglieri responsabili di una rara e grave forma di commissariamento comunale, identica a quella avvenuta qualche anno fa a Roma, abbiamo preso le distanze da quei sei consiglieri intorno ai quali il PD di Bernalda ha poi costruito la lista di centro sinistra.

Indubbiamente una manovra politica, quella, molto azzardata, che ha di fatto snaturato e svilito la massima istituzione cittadina.

Un’ultima cosa: il nostro campo di azione non si limita al solo “chiacchiericcio di paese”, ma coltiviamo rapporti dialogativi anche con diversi esponenti istituzionali e di partito nazionali, con i quali stiamo cercando di costruire ed implementare, con la dovuta riservatezza per non turbare i flebili equilibri politici in essere, nuovi sistemi amministrativi basati sulla democrazia partecipativa.

Tutto ciò sta avvenendo con diversi partiti, compreso il PD. Nel quale, io e Fuina, siamo addirittura tesserati dal 2019.”

Antonio Forcillo e Donato Fuina