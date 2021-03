E il decreto ristori che a gennaio veniva bollato già come se fosse in ritardo, chi l’ha visto? Dove sono tutti quei cantori delle persone in braghe che venivano lasciate in mezzo ad una strada e il governo Conte brutto sporco e cattivo? E tutti quegli incazzati che debordavano dai giornali e dalle TV contro il governo ladro….del loro futuro?

Nulla più. Forse non c’è più fretta. Le aziende, i commercianti, gli artigiani, le partite iva possono ora attendere. Quanto? Non è dato sapere. E nessuno fiata. Muti e stecca. Il silenzio…..quello suonato da una tromba militare è il nuovo inno della politica nazionale. Di quella almeno che un giorno si ed un altro pure strombazzava alti i suoi lai, facendosi immortalare tra ristoratori e baristi disperati.

Ora non è che quei problemi non ci siano, ovviamente. Anzi le imprese in difficoltà stanno continuando ad accumulare perdite e debiti o a chiudere. E che non c’è chi ha interesse a strumentalizzarle perchè non gli conviene più.

Ma vediamo a che punto è questa storia. L’ultimo intervento di sostegno all’economia è stato il cosiddetto “decreto Natale” del bistrattato Conte che aveva predisposto e fatto votare allo scopo lo scostamento di bilancio di 32 miliardi che avrebbe utilizzato (come annunciato) nei primi dieci giorni di gennaio.

Sappiamo come è andata. Il Renzi d’Arabia -tra un salamelecco a pagamento al principe saudita e una botta a tradimento in Parlamento- ha aperto una guerriglia e bloccato per mesi il governo sino a farlo cadere. E del decreto ristori chi se ne frega?

Ora siamo a marzo e un testo del provvedimento non c’è ancora. Forse i più ottimisti prevedono che il “decreto ristori” ora ribattezzato “decreto sostegni” (è il profondo cambiamento semantico ragazzi) possa vedere la luce la prossima settimana.

Anche a fronte di questa ottimistica previsione, di fronte a chi attende queste misure c’è una ulteriore attesa di almeno una quarantina di giorni. Dopo la emanazione del decreto bisognerà esaminare le pratiche e se, come sembra, verranno modificati i parametri, occorrerà aggiornare la piattaforma digitale utilizzata sino ad ora dall’Agenzia delle entrate.

Ma sembra che non andrà nemmeno così perché al nuovo ministro Franco quella piattaforma non garba e pare intenzionato a farne predisporre una nuova che, ammesso non abbia poi intoppi tecnici, potrebbe far slittare i pagamenti veri e propri alla seconda metà di aprile.

Sempre se tutto va bene……ma tanto che fretta c’è? Non protesta nessuno, ora che il Conte più non c’è….tutto va bene madama marchesa.