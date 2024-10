Risposta al Pd: ”Attivisti” M5S (ex consiglieri comunali) precisano

Quando si diffonde un documento, una nota ufficiale soprattutto di taglio politico è bene che vada firmata dall’autore o dagli autori, indicando cognome e funzione se possibile. Altrimenti sigle che nascondono l’anonimato portano,inevitabilmente, a diverse considerazioni e valutazioni. Così la nota che segue a firma di ”Attivisti Matera Cinque Stelle” corrisponde, dopo aver fatto una telefonata, agli ex consiglieri comunali pentastellati. Partiamo da qui per indicare le precisazioni che il Movimento fa dopo la conferenza stampa del Pd, presieduta dal segretario di Circolo Luigi Gravela, in relazione a una intesa che riguarda la elezione del presidente della Provincia, alla disponibilità dei consiglieri comunali per un impegno collaborativo. A conferma di quanto affermato la partecipazione a una ”chat” del 28 settembre di rappresentanti del M5s e del Pd. Il resto è storia finita con la firma delle dimissioni di 17 consiglieri di opposizione (compreso il Pd) davanti al notaio e poi protocollate in Municipio.



ALCUNE PRECISAZIONI DEL M5S DI MATERA A SEGUITO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PD MATERANO

Per un doveroso bisogno di difendere la verità e i fatti, si riporta in allegato l’invito di un incontro in videoconferenza, organizzato dal segretario cittadino del PD Luigi Gravela, in data 28 settembre, sul tema delle elezioni provinciali. Incontri nel quale era presente il candidato Presidente del PD Mancini, il segretario provinciale del PD Scarnato, i consiglieri comunali del PD Alba e Perniola, il coordinatore regionale del M5S Lomuti e alcuni consiglieri ed esponenti del M5S del Comune di Matera, compreso il sindaco Bennardi. In questa riunione, come in altre in cui c’era anche il segretario regionale del PD Lettieri, si è definita un’intesa politica programmatica, ovvero l’esigenza di avviare una nuova stagione di dialogo e collaborazione, in continuità con le elezioni regionali, tra PD e M5S, che passasse dal sostenere il candidato Mancini presidente e portare avanti attività politiche programmatiche e condivise tra Comune e Provincia, dalla Biblioteca Provinciale alla tutela della sanità provinciale, alla valorizzazione turistica dell’intera provincia, al contrastare l’autonomia differenziata offrendo un presidio materano importante di contrapposizione alle politiche del centro destra regionale e nazionale. Il PD in questa come in altre riunioni si impegnava a offrire garanzie di un rapporto “non ostile” ma anzi collaborativo, offrendo quello che in gergo politico si definisce un appoggio esterno nel consiglio comunale di Matera, ovvero con i tre consiglieri comunali del PD, Alba, Perniola e Schiuma che sarebbero rimasti in consiglio votando di volta in volta in modo arbitrario e autonomo i provvedimenti ma mantenendo comunque il numero legale. Dopo due settimane e successivamente al successo elettorale in provincia, avevano invece deciso di aderire all’iniziativa del centro destra, vile e repentina, di firmare le proprie dimissioni davanti ad un notaio, facendo cadere così l’intera amministrazione. Questa, per trasparenza, è la pura e semplice verità che può essere confermata da tutti i presenti alla riunione ed è quella che ha rappresentato in questi giorni il già sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Il Movimento 5 stelle di Matera vuole continuare a lavorare per la città e guardare avanti per i propri obiettivi politici e le tante battaglie da perseguire come il salario minimo e la lotta all’autonomia differenziata, con la collaborazione di tutte le attiviste e attivisti e cooperando ove possibile con altre forze politiche ma intende comunque sempre tutelare la verità e la trasparenza dei nostri portavoce.

—

———————————

Attivisti Matera Cinque Stelle



https://www.facebook.com/materacinquestelle/

https://www.facebook.com/groups/matera5stelle/