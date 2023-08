Risorse e ruolo alle Province. E San Giorgio aspetta la strada

Vecchia storia. Senza soldi non si canta messa e nemmeno mettere in sicurezza quelle strade, che si inerpicano verso i centri dell’interno, soggetti a frane e a calamità varie. I motivi sono sempre gli stessi: degrado, assenza di programmazione e di risorse. Ma ci sono anche priorità che lasciano l’amaro in bocca a sindaci e a comunità locali, che si chiedono come mai a quel Comune si è intervenuto, e con continuità, e in quel San Giorgio Lucano- come segnalano i dirigenti di Fdi Nicola Lista e Nicola Natale- non ancora? Richiesta rivolta alla Provincia. Ente che va rilanciato ma con le dovute risorse e competenze. Lo farà il governo Meloni alle prese con un problema serio e fuori controllo(aldilà delle rassicurazioni ministeriali) del caro carburanti. E in una regione, produttrice di petrolio, dove i costi alla pompa continuano a essere alti, nonostante gli accordi tra governo regionale e aziende estrattrici. Paradossi, contraddizioni. Anche qui, come per le strade, se i costi dell’energia schizzano in alto e in maniera strumentale (nonostante il calo internazionale del prezzo del petrolio) c’è qualcosa di strano che non convince. Che si stia facendo cassa per rimediare a manovre finanziarie dalla coperta troppo corta. Chi ragiona con la propria testa fa questi e altri ragionamenti. Non devono essere sempre gli italiani a pagare…e dalle nostre parti è sempre più difficile vivere. Si continua a emigrare. Altro che inutili “Stati generali sulla natalità’’. Strade, infrasttrutture sono fondamentali per lo sviluppo.E allora fatele e mettetele in sicurezza come quella di San Giorgio Lucano, che attende – chissà- anche l’intervento di Santa Giorgia…



Sicurezza strade provinciali: San Giorgio lucano ancora attende !

E’ risaputo da sempre che una delle funzioni più significative dell’Ente Provincia è quella della costruzione e manutenzione di strade che vengono per importanza dopo quelle statali.

Collegano i paesi tra loro e anche i tratti dalle statali ai borghi e città.

Dunque un compito importante, mantenuto anche dopo lo sconsiderato ridimensionamento del ruolo stesso della Provincia.

Riduzione della sua operatività deciso con la legge del Rio, dal nome del ministro che l’ha proposta durante il governo Renzi (2014).

Provincia che essendo ente tutelato dalla Costituzione vigente non poteva ovviamente essere del tutto soppresso. Ed oggi possiamo dire per nostra fortuna.

Così che dopo aver constatato, in tutti questi anni, che le Province servono nella ripartizione dei compiti pubblici si sta correndo ai ripari con un nuovo rilancio dell’Ente intermedio.

Ritorno al passato (certamente migliore del presente) della Provincia voluto fortemente dall’attuale maggioranza politica che sostiene il governo Meloni, con una nuova legge in discussione in Parlamento.

Sia nelle attribuzioni, anzi ancor più estese, che nella modalità di elezione del Presidente e dello stesso Consiglio Provinciale.

Organismi cioè nuovamente eletti dai cittadini e non più dai soli consiglieri comunali (cosiddette elezioni di secondo livello).

Detto ciò come sintetico incipit sulla situazione del ruolo della Provincia, quella di Matera troppo spesso negli ultimi anni dimentica proprio uno dei suoi compiti basilare ché è quello detto all’inizio: vale a dire il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle arterie provinciali.

Molti, tra cui anche noi, frequentemente costretti a ricordare che le strade, per il ruolo che svolgono per il traffico e per i collegamenti, devono essere costantemente percorribili in sicurezza.



Cosa che non sta avvenendo per quanto riguarda, in questo caso, il tratto di strada provinciale che dal bivio sulla Sarmentana, all’altezza dello svincolo per San Giorgio Lucano, porta al paese.

Situazione già segnalata nei mesi scorsi, dopo che da più di un anno tale arteria non fruisce di alcun intervento, e che pertanto resta assai pericolosa (come da foto allegate).

Tra l’altro, sin dal gennaio scorso, dopo attento sopralluogo da parte dei tecnici provinciali, si era deciso di intervenire sull‘intero tratto, sempre provinciale, che dal paese porta a Valsinni, l’antica strada di collegamento utilizzata prima della realizzazione della Sarmentana.

Invitiamo il Presidente della provincia affinché prenda provvedimenti urgenti facendo intervenire le squadre preposte.

Operazioni da farsi sempre.

Non solamente in determinati e particolari momenti.

16/08/2023

Nicola Lista

Consigliere Comunale

Segretario cittadino – FDI

Nicola Natale

Dirigente Provinciale – FDI