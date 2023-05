Risolto il…Casino dell’assessore regionale mancante

Ci è voluto un poco di tempo. Il parto è stato abbastanza lungo e sofferto. Qualcuno nel partito di Berlusconi sì è dovuto persino far da parte, suo malgrado, per fare spazio al predestinato. Che la commissaria Maria Elisabetta Casellati che da Roma guida i destini degli azzurri lucani -in una sua puntatina in Basilicata- aveva incontrato e indicato al presidente Bardi. Era il 21 aprile scorso e da Potenza dichiarava: “Ci apprestiamo a nominare il nuovo assessore regionale della Basilicata di Forza Italia all’agricoltura e a completare quindi la Giunta“. Aggiungendo sicura: “Spero che la prossima settimana, o la successiva“. Di tempo ne è ancora passato, ma qualcosa deve essere andato storto. Perchè oggi, finalmente la Basilicata avrà il suo nuovo assessore all’agricoltura…. Ma non sarà quello in pectore di cui si è parlato da tempo nelle cronache locali e nemmeno di Forza Italia. Infatti, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, poco fa ha diffuso il seguente laconico comunicato: “Approvato il bilancio, come promesso, procederò al completamento della giunta. Di concerto con i partiti, i coordinatori regionali e i diretti interessati, Michele Casino avrà le deleghe alle attività produttive e Alessandro Galella le deleghe all’agricoltura. Una squadra rinforzata per l’ultimo anno di consiliatura”. Dunque il già assessore alle Attività produttive, lavoro, formazione, formazione e sport di Fratelli d’Italia si sposta all’agricoltura evidentemente ritenuta più “pesante” e cede a Casino la sua precedente postazione. Braccia strappate all’agricoltura…..come effetto collaterale delle ultime elezioni comunali?

Intanto, in proposito il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo commenta: «Auspichiamo che il riassetto della Giunta regionale con la nomina, dopo mesi di attesa, del nuovo titolare della delega alle politiche agricole e forestali segni anche un cambio di passo nei rapporti con le parti sociali, fin qui largamente insufficienti. Nel fare i nostri auguri di buon lavoro a Galella e Cascino per incarichi che saranno senza dubbio impegnativi e in attesa di essere convocati per un esame dei vari dossier – continua Cavallo – non possiamo non osservare con rammarico che la legge di bilancio appena approvata è stata l’ennesima occasione mancata per riannodare i fili del dialogo sociale e per instradare l’ultimo miglio di questa legislatura sui binari di una vera concertazione. La Cisl resta aperta al dialogo ed è pronta a mettere sul tavolo le sue proposte per usare in modo fruttuoso l’ultimo anno di consiliatura, a partire dalle politiche industriali che servono ad accompagnare la transizione energetica e dalle politiche per il riassetto del settore idraulico-forestale, oggi più che mai nevralgico per la cura e la manutenzione preventiva di un territorio fragile come quello della Basilicata».