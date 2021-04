La riapertura a partire dal 26 aprile Draghi l’ha definita “rischio ragionato“, quindi in qualche modo “calcolato“. Ma come è stato calcolato? Sul fatto che, grazie alle chiusure operate si è un po’ abbassata la curva dei contagi, quindi dei ricoveri? Ma un allentamento, proprio ora che le cose cominciano a dare questi segnali positivi e all’inizio di una campagna vaccinale che non ha ancora coperto la parte più fragile del Paese, non rischia di vanificare i blandi risultati raggiunti? Non era il caso di aspettare ancora alcune settimane per una più ampia copertura vaccinale?

Alle 15,20 di oggi in base ai dati ufficiali sono state inoculate 15.099.777 dosi di vaccini, anche a riuscire a somministrarne 300 mila al giorno ci vuole un mese ancora per altre 9 milioni di dosi….e non si arriverebbe nemmeno a metà della popolazione, considerato che molte sarebbero le seconde dosi. Davvero si è calcolato bene ciò che può accadere in tale periodo con le aperture?

Negli Stati Uniti apprendiamo dal New York Times che, nonostante la campagna vaccinale stia andando a ritmi record, 21 Stati Usa hanno visto crescere recentemente di almeno il 10% il numero di contagi da Covid-19, in gran parte per l’allentamento o la revoca delle restrizioni. Al 16 aprile gli Stati Uniti hanno registrato una media di circa 70 mila casi al giorno, una crescita dell’8% nel giro di 14 giorni, con un aumento anche dei ricoveri (+9%). I decessi tuttavia sono calati del 12% in questo periodo.

Certo, da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto (al chiuso si), ma tale decisione è stata presa in base ai risultati della campagna vaccinale (quasi il 57,5% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino) che hanno portato ad un drastico calo di tutti i segni della pandemia.

Nel Regno Unito cominceranno ad aprire perchè continuano a scendere i contagi (poco più di 1.800 nelle ultime 24 ore) e i decessi (10) grazie alle somministrazioni di vaccini che sfiorano le 42,8 milioni di dosi, con quasi 700mila inoculazioni nelle ultime 24 ore.

E allora? Quale è la base tecnico-scentifica di questo “rischio ragionato” che ha portato a questo anticipo azzardato?

Non è che per dare credito alla destra che cinicamente cavalca il comprensibile desiderio/bisogno di un ritorno alla normalità si è messo nel conto la morte di molte persone (che altrimenti si salverebbero)…. perchè l’economia deve ripartire? E quanti sono gli italiani sacrificabili alla ripresa? Si è stabilito una soglia a questo rischio? Su quanti morti si è ragionato per stabilire se questa “scommessa” sarà vinta o persa?

E se dovesse andare male, chi risponderà di questo rischio? Draghi? Salvini? Il fato?

Insomma, a noi pare essere di fronte al classico “la borsa o la vita“, con la borsa che è dei soliti più forti e la vita dei più deboli. E alla fine, con questi ultimi che -come sempre- pagheranno il conto….

Speriamo di sbagliare, ovviamente, e che l’inevitabile abbassamento della guardia a seguito di questo semaforo verde che appare così poco calcolato (Sardegna docet) non ci riporti alla casella iniziale…….e con troppi cosiddetti “danni collaterali”.

Siamo al solito…..speriamo che me la cavo! E non è che la cosa ci faccia stare tanto tranquilli.