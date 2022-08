Rischio astensionismo? C’è anche l’hashtag #iononvoto

Preoccupazione concreta visti i compromessi da mercato delle vacche, ma con tanto rispetto per la filiera bovina e lattierocasearia, dei tavoli romani che hanno deciso in danno della Basilicata con tanti maldipancia non ancora digeriti, nonostante i lassativi di maniera. Del resto il taglio dei parlamentari e la necessità di riattrezzarsi dopo il governo Draghi del ”tutti insieme incompatibilmente” c’era poco da fare…Il rischio di astensione c’è tutto, con buona pace degli strateghi del Rosatellum e del ”meglio che la genti non vota, così il quorum si abbassa e i ‘designati” finiranno dritti dritti tra gli scranni del Parlamento. Antonio Serravezza preoccupato. Un consiglio? Ultime bracciate al mare e un brindisi per i tanti sconosciuti che, per scelta, o come riempitivi, si cimentano per la prima volta alle elezioni e per i 18 enni, dei quali parliamo in altro servizio https://giornalemio.it/politica/basilicata-al-voto-tra-volti-noti-esordienti-e-lincognita-dei-18enni/



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Beh i giochi sono fatti e i malcontenti sono in aumento. La politica sta facendo di tutto per allontanare i cittadini dalle decisioni nazionali oramai, sempre di più, nelle mani di pochi.

Credo che a causa della nuova legge elettorale il maggior partito sarà quello dell’astensionismo politico per ragioni d’indifferenza, ostentazione o protesta dalla partecipazione alla vita politica. Matera e la Basilicata intera sono state dimenticate da coloro che hanno deciso le liste elettorali paracadutando personaggi che non centrano con il popolo lucano.

Questo atteggiamento influenzerà notevolmente i risultati elettorali perché non si comprendono tutti i tatticismi della nuova legge elettorale e chi andrà al potere alla fine dell’elezione. Purtroppo questo sistema allontanerà le nuove generazioni che sembrano non credere alla politica.

Basta dare un’occhiata su Twitter dove già sale l’hashtag #iononvoto che è ai primi posti nei trend topics. Questo sta diventando l’argomento più discusso. C’è qualcuno che ci aiuta a capire?