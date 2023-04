Riqualificare lo Stadio. Ma a carte scoperte…Interviene il Psi

Finchè l’Amministrazione comunale non presenterà ufficialmente alla città il progetto di riqualificazione dello stadio ‘’ XXI Settembre- Franco Salerno’’, noto come ‘’Parco del Campo’’, continueremo a fare aria fritta…e a lasciare aperto il campo (piaccia o no) a disegni e supposizioni, che in una città provinciale come Matera, offrono il destro a tentativi di interventi immobiliari di diverse aspirazioni. E del resto quanto circolato in via ufficiosa, qualche mese fa, su una ipotesi di intervento che ha destato non poche perplessità, per soluzioni e disegno, evidenzia ancora una volta la necessità di fare chiarezza. Siamo al quartiere Piccianello, abituato a vedere disegni da ‘’porta girevole’’, che vanno oltre il luogo comune della ‘’rigenerazione urbana’’ o aprono a ipotesi di funzioni e servizi che devono fare i conti senza l’oste, come accade ripetutamente per l’ex area del pastificio Padula- Barilla, giunto alla ‘’inconcludente’’ quarta asta giudiziale. Sull’argomento Stadio viene fuori il Psi cittadino ( partito di maggioranza nella giunta comunale) con un documento che mette le mani avanti. ..A Piccianello siamo devoti a san Tommaso e non guardiamo le stelle, quella da campagna elettorale, o che coprono disegni da urbanistica contrattata o contattata vecchi come lo stadio ‘’ XXI Settembre- Franco Salerno’’, l’ex area della stazione di servizio Agip, l’ingresso monumentale dell’ex stadio ‘’Luigi Razza’’ (rimasti nel limbo) la villetta attigua allo stadio e, chissà, la scuola “Guglielmo Marconi’’ con l’annessa piazzetta in attesa di riprogettazione ,dopo i fallimentari annunci seguiti al bando periferia e al ricorrente Pnrr da diporto…Il pallone era e resta sgonfio. Attendiamo che qualcuno tiri fuori un credibile calcio di inizio.

CALCIO D’INIZIO PER IL “XXI SETTEMBRE – FRANCO SALERNO”

La rigenerazione sia una priorità

Si torna a parlare della bozza di riqualificazione dello Stadio “XXI Settembre- Franco Salerno” di Matera, approdata sui tavoli dell’Amministrazione Comunale.

Al netto delle considerazioni e delle dispute che da giorni circolano sui social, sembra opportuno fare chiarezza su quello che si presenta essere un piano d’intervento di rigenerazione urbana ed architettonica mirato a rendere l’impianto una struttura all’avanguardia e polifunzionale con la massima attenzione alle esigenze delle realtà sportive, sociali e culturali del territorio, mantenendo lo standard attuale nell’alveo di un progetto più vasto comprendente tutta l’area adiacente di via Annunziatella.

Il finanziamento, di 14 milioni di Euro, inizialmente previsto dal Ministero dell’Interno, ricade infatti nella missione n.5 componente 2 investimento 2.1 del noto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, ed investe un progetto di ampia portata che vede lo Stadio comunale quale parte integrante della rigenerazione urbana del Rione Piccianello.



Coniugando sapientemente l’esigenza di rigenerare il tessuto urbano e sociale all’impiantistica sportiva, l’opera prevede quindi il rinnovamento ed il recupero della struttura mediante un complesso coordinato di interventi di riqualificazione e ristrutturazione vertenti su vari aspetti atti ad incrementarne le potenzialità e la capacità di dotazione in risposta alle necessità della comunità ed, in particolare, del mondo agonistico.

Il tutto senza tralasciare l’importante aspetto di garantire attenzione alla sicurezza dei tifosi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, vincolo che caratterizza la quasi totalità degli stadi italiani.

L’impianto, così congegnato, si presenterà idoneo allo svolgimento di attività sportive paraolimpiche emergenti nella nostra Città, oltre che ad ospitare eventi e spettacoli in uno spazio moderno e fruibile a tutti, con particolare riguardo a coloro che hanno differenti abilità, dando l’opportunità di muoversi, integrarsi e partecipare a pieno alla vita della collettività.



La riconfigurazione e l’ ammodernamento della struttura consentiranno infatti ad adulti e bambini di svolgere la propria attività sportiva in sicurezza e tranquillità, nonché di socializzare e crescere con i valori positivi che lo sport sa trasmettere.

Un progetto, dunque, che permetterà allo Stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” di assumere una nuova veste e divenire attrattore di manifestazioni culturali e calcistiche a livello non solo locale, ma di eventi da palcoscenico di caratura elevata, nell’ottica della socialità, dell’inclusione, del benessere psico-fisico e dell’integrazione.

Lo sport è comunità e volano di socializzazione e cultura.

Per questa ragione, come gruppo PSI, auspichiamo l’opportunità di mettere in atto questo progetto di rigenerazione e ci impegniamo a promuovere ed a vigilare sulla realizzazione di ogni modello di intervento sportivo, sociale e di crescita comune che declinano concretamente, in tutte le relative accezioni, il principio costituzionale dell’uguaglianza ed il diritto allo sport per le persone e nelle comunità.

PSI Matera