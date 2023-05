Riprendiamoci il Comune…Bastano due firme

– Per quanti vogliono contribuire a cambiare le cose non resta che contribuire alla campagna “ Riprendiamoci il Comune’’ con due firme a sostegno dei referendum in materia di Principi e disposizioni per la riforma della finanza pubblica locale” e di “Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti”. A ricordarlo è l’Associazione Città Plurale che ha aderito alla campagna.Si firma presso

l’ufficio Anagrafe del Comune di Matera tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 11 e il martedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 . Passa parola.

Matera 29/5/2023

L’Associazione Città Plurale ha aderito alla campagna

Promossa da:

Acli, Altreconomia, Arci, Associazione Comuni Virtuosi, Associazione Laudato Sì, Associazione per la Decrescita, Associazione Rurale Italiana, Attac Italia, Cadtm Italia, Cittadinanzattiva, Comune.info, Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”, Forum italiano dei movimenti per l’acqua, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, Forum Per il Diritto alla Salute, Funzione Pubblica Cgil, Fridays For Future e altri, due proposte di legge di iniziativa popolare:

– “Principi e disposizioni per la riforma della finanza pubblica locale”

– “Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti”

Due firme per i beni comuni e per una finanza al servizio delle persone. Due firme contro la privatizzazione dei servizi pubblici e per un nuovo modello sociale ed ecologico fondato sulle comunità locali. Il 5 febbraio è partita a livello nazionale la campagna “Riprendiamoci il Comune”, promossa da decine di organizzazioni e movimenti sociali. Mancano ancora due mesi per raccogliere 50mila firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e la ripubblicizzazione della Cassa depositi e prestiti.

Al centro delle due proposte c’è la partecipazione dei cittadini. Elemento centrale che in questi anni è stato calpestato da decisioni imposte dall’alto o referendum traditi.

Ecco perché “Riprendiamoci il Comune” è una campagna urgente e che tocca la vita quotidiana delle persone.

Sollecitiamo cittadine e cittadini, amministratori locali e lavoratori degli Enti Locali perché sostengano con forza queste proposte firmando per le due proposte di legge popolare.

video campagna “Riprendiamoci il Comune”



Marino Trizio – Città Plurale