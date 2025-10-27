Ripopolamento aree interne e cinghiali… Pinto: Proponiamo emendamento al Piano

Troppi ungulati a spasso in tanti centri della Basilicata e dalle foto e dal commento sarcastico, non è la prima volta, dell’avvocato Leonardo Pinto legato per motivi di appartenenza a Stigliano, non tutti i mali verrebbero per nuocere. Rammarico da parte sua per quel centro della montagna materana che meriterebbe maggiore attenzione e sorte nella dotazione di servizi e funzioni, come accaduto per l’ospedale e per l’eliporto. Per l’avvocato, che allega una foto curiosa, è più facile addomesticare i cinghiali che farsi ascoltare dai politici ‘inetti” e affrontare temi di interesse pubblico come la salute e l’ambiente. Naturalmente l’avvocato si riserva e si prepara a presentare un emendamento al Piano nazionale delle aree interne , legato al ripopolamento in corso e spontaneo di cinghiali, ormai di casa ovunque. E questo nonostante le leggi regionali di contrasto alla loro presenza e per l’avvio di una virtuosa filiera di produzioni alimentari.



LE RIFLESSIONI DELL’AVVOCATO LEONARDO PINTO

*IL RIPOPOLAMENTO DELLE AREE INTERNE*

che politici incapaci non riescono a promuovere nella montagna materana, avviene ad opera di animali selvatici, che -al guinzaglio- si fanno addirittura portare a passeggio per le vie di Stigliano. Altro grande merito del Sindaco che si aggiunge a quelli finora collezionati nella difesa dell’Ospedale e dell’annessa elisuperficie.



La foto allegata dimostra che è più facile addomesticare e farsi seguire da animali aggressivi come i cinghiali, feroci protettori dei loro cuccioli, che farsi ascoltare da politici inetti, insensibili verso i bisogni esistenziali delle comunità delle aree interne e disagiate, quali la tutela della salute e dell’ambiente.

Dunque, dobbiamo proporre un emendamento efficace al Piano Nazionale delle Aree Interne, attuabile più delle altre misure previste dallo stesso.