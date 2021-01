“Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla crisi del Paese” ed invece eccoci precipitati con profondo “disagio” in una crisi per la quale “non solo i cittadini ma io stesso non trovo alcun plausibile fondamento, nel pieno della pandemia Covid e mentre da casa ci ascolta chi ha perso i propri cari.“ Sono le parole pronunciate in mattinata alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che meglio sintetizzano lo stato di sconcerto e rabbia della maggioranza degli italiani.

Conte, come ha detto lui stesso, avrebbe preferito andare alle Camere per illustrare i provvedimenti in favore delle varie categorie che soffrono questa crisi ed, invece, è costretto a inseguire l’irresponsabilità di un gruppo di irresponsabili che antepone il proprio interesse di parte a quello del Paese.

Ed eccolo fare l’unica cosa giusta a fronte del “ricatto” a cui è stato sottoposto lui e l’intero governo: andare in Parlamento, di fronte agli eletti e agli elettori e verificare se ha ancora la fiducia delle Camere. Esattamente come prevede la Costituzione.

“Dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere – ha detto a deputati nella sua replica al termine del dibattito – dipende il futuro del Paese. Siamo chiamati a costruirlo insieme, è un appello trasparente, alla luce del sole, chiaro che propongo nella sede più istituzionale e rappresentativa del Parlamento”.

Non sappiamo come andrà a finire. Se all’interno del Parlamento (in particolar modo nel Senato) Conte troverà un sostegno sostitutivo dei renziani per proseguire il lavoro sin qui fatto e portare avanti quello ancora più importante in agenda.

Una cosa è certa Conte si è rivolto all’Aula con parole chiare: “Questa alleanza può già contare su una solida base di dialogo alimentata da M5s, Pd, Leu, che sta mostrando la saldezza del suo ancoraggio e l’ampiezza del suo respiro. Sarebbe un arricchimento di questa alleanza poter acquisire contributo politico di formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista: liberale, popolare, socialista. Ma chiedo un appoggio limpido e trasparente.”

Nessuna compravendita, ma la richiesta di una libera e autonoma adesione a sostegno di un progetto di governo del Paese.

Ma se ciò non dovesse accadere e PD-M5S-LeU manterranno la posizione oggi assunta (nessun’altra maggioranza è possibile con il loro appoggio), il male minore per il Paese sarebbe andare rapidamente ad elezioni per ridargli quanto prima un legittimo governo.

Da giorni tutti a dannarsi e parlare dei numeri che in Parlamento servirebbero a scardinare questa congiura di palazzo…….mentre i veri numeri che interessano al Paese quelli dei vaccini, dei morti, dei tamponi, dei positivi, dei disoccupati, delle giornate di studio perse per la pandemia …rimangono tristemente sullo sfondo.

Numeri che fanno capire quanto distante sia questa politica distruttiva (praticata da veri e propri corsari che per realizzare i propri piani da guastatori hanno abbandonato il partito in cui sono stati eletti per farne uno proprio seppure minuscolo) rispetto ad un Paese che avrebbe bisogno, invece, di tranquillità, governabilità, soluzioni, rassicurazioni a fronte di una fase tra le più incerte dal dopoguerra ………

Ci auguriamo che siano in tanti a seguire l’alto esempio della novantenne senatrice Liliana Segre che-pur sconsigliata dal proprio medico- si sta recando da Milano a Roma in treno perchè: “l’Italia è in pericolo” e c’è bisogno di “votare la fiducia a Conte” . (https://www.today.it/rassegna/liliana-segre-conte.html)

Ecco, ai parlamentari è chiesto di decidere da che parte stare, con la stessa tensione etica.