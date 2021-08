Un mese e mezzo buono al voto che il 4 ottobre, ricorrenza del Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, dovrà dare a Rionero in Vulture ( Potenza) un nuovo sindaco, una rinnovata assemblea e un’ altra stagione della politica, fatta di buona amministrazione.A questi obiettivi lavora la Federazione popolare dei democratici cristiani, come riporta la nota del coordinatore regionale Pasquale Tucciariello, in campagna elettorale da tempo con un candidato sindaco designato nella persona di Peppino Romaniello e una lista di coalizione in cantiere. E’ il momento di rimboccarsi le maniche e di tenere saldi gli obiettivi senza dimenticare aspetti identitari, culturali,economici e potenzialità di crescita della comunità e delle risorse territoriali. Concetti chiari che consentano di arrivare al cuore e alla mente dei rioneresi, lavorando insieme. Incomprensioni e divisioni non pagano. Anzi.

Federazione Popolare dei democratici cristiani.

In vista delle elezioni amministrative a Rionero del 4 ottobre stiamo lavorando come sapete in entrambe le direzioni: da una lato tenerci al riparo formando una nostra lista di identità, dall’altro incontrando formazioni politiche e piccole aggregazioni civiche per una lista di coalizione. Delegati a tali compiti, in sintonia, sono Michele Grieco e Giuseppe Romaniello. Io personalmente lavoro per la nostra lista di identità, candidato sindaco il nostro amico Peppino Romaniello, che ha già dato ampie prove di capacità amministrative oltre che di assoluta onestà. Ci dedichiamo in queste ore per dare a Rionero una buona e sana amministrazione in grado di dare soluzioni stabili alla città per le enormi possibilità di sviluppo abbastanza evidenti (a. la città è al centro di un ampio comprensorio che consente un’economia diversificata e diffusa; b. la città è strettamente legata al popolo turistico-ambientale del Vulture e di Monticchio; c la città ha legami con straordinarie realtà culturali come il Palazzo Fortunato col suo eccezionale serbatoio di storia, l’Abbazia di San Michele, il Duomo di Atella, i castelli federiciani di Melfi e di Lagopesole, la Trinità e l’Incompiuta di Venosa ed altre importanti realtà museali e culturali in genere).



Rionero può e deve tornare a vivere quella straordinaria vitalità economica e civile da tutti riconosciuta. Lavoriamo tutti con fiducia, in un’ampia convergenza tra forze politiche e sociali disposti noi tutti a fare anche un piccolo passo indietro, per dare a Rionero una buona e sana amministrazione. Evitiamo inutili e stupidi conflitti che danneggiano. Lavorare per il bene è possibile. Lavoriamo tutti con fiducia.

Rionero, 17 Agosto 2021.

Pasquale Tucciariello, coordinatore regionale