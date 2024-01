Rinviata l’udienza odierna che vedeva Bardi +26 dinanzi al GUP di Potenza

Brutte notizie per i “sardisti” lucani del centro destra. L’ipotesi di una soluzione “Solinas” anche in Basilicata sembra saltare definitivamente. Questa mattina, infatti, talune eccezioni degli avvocati della difesa dei 27 indagati (tra cui il presidente Vito Bardi) e la richiesta di costituzione di parte civile dell’ex DG dell’Ospedale San Carlo, Massimo Barresi, ha portato il GUP del Tribunale di Potenza Francesco Valente ad aggiornare l’udienza preliminare odierna al prossimo 8 marzo. Data in cui verranno valutate le questioni sollevate dai difensori e in cui, presumibilmente, saranno fissate le date delle future udienze. Tempistica che lascerebbe pensare ad udienze che andrebbero a collocarsi dopo l’appuntamento elettorale regionale la cui data sarà fissata da un provvedimento dello stesso Vito Bardi, dal 14 aprile o su di lì. Per quanto riguarda il cosiddetto “campo largo” opposto ed in itinere, bisogna vedere -invece- che fine farà il “metodo Sardegna” e se sarà alla fine adottato come novello “Cencelli” applicato alla scelta del candidato presidente.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.