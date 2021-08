Niente nomi,nella lotteria di chi scende, sale o resterà in lista di attesa, ma priorità: Matera e i suoi problemi, dall’economia, ai servizi, alla macchina amministrativa che se non è adeguata non consente di lavorare con un minimo di programmazione. Se ne parla da un po’, ma finora i faccia a faccia, i messaggi sull’onda di “parlare a suocera perchè nuora intenda”, come si diceva nella Prima Repubblica alla vigilia di ogni crisi, governi balneari e minacce di elezioni anticipate. Al Comune di Matera, e non da ora, l’obbligo di verifica di tenuta della maggioranza sono prassi. E contano i numeri dentro la maggioranza, nel solco del voto -di volta in volta- su questo o quell’argomento da far passare in consiglio o in commissione. Quando manca un coordinamento e le decisioni (ci abbiamo fatto il callo) vengono prese da pochi e in autonomia, il risultato non può che essere di reciproca diffidenza. E allora si va e si andrà avanti con i compromessi, con gli inviti alla trasparenza, al confronto, con punte di arroganza e di prove di forza. Ma state sicuri che nessuno ”butterà il gioco a terra” per andare a casa.



E allora il cittadino Antonio Serravezza e il gruppo di liberi pensatori che aspetta il treno dei desideri, come quello di Trenitalia, continua ad arrovellarsi sul ”perchè? e per come?” ci siano fibrillazioni da false partenze e da ”tutti insieme incompatibilmente”. Ripercorrete le vicende della elezioni amministrative 2021, ormai siamo a un anno dall’insediamento della giunta e della maggioranza sfilacciata guidata dal sindaco Domenico Bennardi, e avrete la risposta di quello che non ha funzionato – per vari motivi – e che ha portato alla verifica politica. Naturalmente ci vorrà del tempo. Tutti, o quasi, a chiedere un cambio di passo con numeri alla mano. Serve un bravo mugnaio che sappia mettere le mani in pasta e con i dosaggi giusti, fino alla prossima verifica…Salvo a tirare dritto con presunzione per salvare i ‘beni comuni’ . A rimetterci è Matera, che ha bisogno di autonomia decisionale, collegialità, trasparenza e coraggio nelle scelte. E il nodo è qui…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA



Per i materani sarà l’ultimo treno? Non mi riferisco al treno che Trenitalia ci farà arrivare,forse, nel lontano 2026 trattandoci come accattoni. Finite le bollenti ferie estive ecco che di presenta il primo rimpasto della giunta Bennardi con un cambio di deleghe.Iniziano i giochetti che a noi materani fanno venire i brividi e rizzare i peli delle gambe anche in piena estate. Dopo nemmeno un anno ci sono i primi scricchiolii e si deve cambiare squadra? Con chi è per cosa? O qui si definisce una squadra di governo solida che avrà il compito di guidare le scelte politiche della città fini alla naturale scadenza del mandato amministrativo o sarà il solito caos della precedente amministrazione. Possibile che subito si presenti una debolezza tale che non si possa operare nell’interesse primario della collettività? Gli obblighi con cui si era proposto il sindaco Bennardi già si sono indeboliti e ha bisogno di un nuovo sostegno? C’è qualcosa che non quadra a noi umili cittadini che sognano ormai da troppo tempo un vera e solida amministrazione al servizio della città che sappia mettere in campo tutte le azioni che possano favorire il benessere sociale, economico e culturale del nostro territorio. Se non ci sono queste semplici premesse per continuare torniamo immediatamente alle urne.