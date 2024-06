Rimpasto al Comune? Avanti, comunque, ma dopo la Bruna.

Giovanni Angelino( Matera nel cuore) insiste e dopo le sollecitazioni inutili nei confronti del presidente della giunta regionale Vito Bardi(Forza Italia) a varare la giunta, di difficile quadratura e che attende confronto e disco verde romano, è la volta della giunta comunale di Matera guidata da Domenico Bennardi ( m5s), che invita per quanto fatto finora a dimettersi e ad andare a casa. Anche qui passaggi al rallentatore con la quadratura del cerchio a dopo la festa della Bruna. Il 3 luglio, infatti, è atteso il voto- in seconda seduta, dopo il nulla di fatto precedente- per la nomina del nuovo presidente del consiglio e dei due vicepresidenti. Ci sarà una staffetta, un cambio con le dimissioni di Francesco Salvatore (m5s) e la nomina alla presidenza – ed è il nome ricorrente- di Maria Cristina Visaggi ( Campo democratico). Sistemata quella pratica la messa a punto della nuova giunta con Salvatore che dovrà ricoprire un incarico di peso in giunta. Turismo, innovazione ? E questo scombussolerebbe gli equilibri anche in casa pentastellata… Il rimpasto, in attesa dell’ufficialità, dovrebbe lasciare a terra Angelo Cotugno titolare di due deleghe pesanti ma difficili da gestire insieme come innovazione ( in primis Casa delle Tecnologie) sulle quale la comunità locale non vede applicazioni concrete sull’economia locale e lavori pubblici, per via di tanti cantieri che hanno bisogno – va riconosciuto- di risorse professionali adeguate. Dovrebbe subentrargli Giuseppe Falcone , che è stato assessore all’ambiente in altre stagioni della seconda Repubblica.



Al cambio della guardia, stando ai ”si dice”, e per ora è questo, anche tra i Verdi con una ”donna” da individuare al posto dell’assessore alla mobilità Giuseppe Digilio. Il resto in casa socialista e dintorni dovrebbe restare come è. Ma c’è il nodo delle deleghe e su quello dibattito in corso. Nulla sulle priorità di fine consiliatura che, ufficialmente, si concluderà a settembre -ottobre 2025. Nuova giunta all’Ottava della Bruna? Una cosa è certa. La giunta Bennardi, pur con numeri limitati, non va a casa e nè tantomeno dai banchi dell’opposizione c’è volontà di farlo. Del resto senza programmi, schieramenti e,aggiungiamo, certezze di candidature o ricanditature è meglio attendere. Nel frattempo si pensa a vacanze o agli ultimi scampoli di viaggi istituzionali, magari all’estero…E questo sarebbe l’unico cambio di rotta nell’estate della politica materana. Buona festa del 2 Luglio.



ANGELINO TUTTI A CASA

Angelino (Matera nel cuore): “Sindaco Bennardi senza maggioranza, se ne faccia una ragione e vada a casa con i suoi compagni a 5 stelle, Matera merita di più”

Ancora una volta in Consiglio comunale il sindaco Bennardi si è ritrovato senza maggioranza. E’ successo martedì scorso in occasione della prima convocazione del Consiglio comunale di Matera per procedere con l’elezione del nuovo presidente del Consiglio e dei due vice presidenti dopo le dimissioni di Francesco Salvatore. La maggioranza a trazione 5 stelle si è ritrovata con un consigliere in meno per l’assenza di Ramundo e con 16 persone in aula è venuto meno il numero legale, vanificando così la procedura avviata con il voto da parte dei consiglieri presenti, tutti ovviamente di maggioranza perché quelli di opposizione erano già usciti dall’aula. Bennardi ancora una volta ha preferito esultare per l’approvazione di un ordine del giorno a sostegno della candidatura di Matera per l’adunata nazionale degli Alpini prevista nel 2026, una strategia di comunicazione per oscurare la situazione drammatica in cui versa il suo governo cittadino ormai ridotto ai minimi termini e che non garantisce nemmeno il numero legale in Consiglio. Al di là dello spreco di denaro pubblico che potrebbe continuare con le prossime sedute di Consiglio comunale siamo di fronte ad un sindaco Bennardi che, da un altro deve fare i conti con un rimpasto di giunta non ancora completato a causa della solita corsa alle poltrone assessori e dall’altro è sicuramente costretto a tenere in considerazione le richieste di eventuali nuovi ingressi di consiglieri che potrebbero garantire la prosecuzione della sua esperienza amministrativa al Comune di Matera. Non sappiamo che tipo di richieste arrivano ma sicuramente adesso il sindaco Bennardi non sa che pesci prendere e quindi siccome non ha intenzione di andare a casa spera che vada in porto la “campagna acquisti” per portare qualche consigliere in maggioranza, per non essere costretto a far passare i provvedimenti sempre con i soliti risicati 17 voti. In ogni caso siamo di fronte ad una esperienza amministrativa vergognosa e disastrosa sotto tutti i punti di vista e che deve terminare prima possibile. Il sindaco Bennardi e ovviamente tutti i suoi sostenitori, ovvero consiglieri e assessori che sono ancora dalla sua parte al Comune di Matera, se ne facciano una ragione. Il Movimento 5 Stelle ha fallito la sua esperienza politica ovunque e anche Matera non fa eccezione, quindi si ponga fine a questo scempio politico prima possibile e si torni al voto. Matera merita di più, ma molto di più.