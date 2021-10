Fidarsi è bene…ma quando non si ha tempo per verificare di persona quanto allegato nella richiesta di rimborso, per una missione istituzionale, consegnata in ritardo alla struttura comunale perchè preso da altre priorità, e allora si è costretti a farlo con senso di responsabilità, ma incalzati da una richiesta di accesso agli altri che pone tanti interrogativi sul come sia potuto accadere. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che si è scusato per quanto accaduto, ha spiegato in consiglio quello che si è verificato prendendo la parola dopo l’intervento del consigliere azzurro Nicola Casino, primo firmatario di una nota mozione- seguita all’accesso agli atti e illustrata nel corso di una conferenza stampa- sulle ”incongruenze” denunciate nella missione del primo cittadino a Vicchio per la marcia di Barbiana nel ricordo di don Lorenzo Milani.



Una partenza per il centro toscano preceduta da una richiesta rivolta agli uffici di predisporre la missione, con il preventivo di spesa per vitto, alloggio, e pedaggio autostradale. Quanto all’hotel a ”cinque stelle prestige” Bennardi ha spiegato che si è trattato di una dimora storica scelta dal collega di Vicchio. E lì ha alloggiato per due notti, ripartendo il quattro settembre. Non era solo, come evidenziato dai documenti giustificativi e qui è spuntata la leggerezza di aver messo tutto nella cartellina, che non ha consegnato subito alla struttura – perchè preso al rientro da altre incombenze- e confidando che altri effettuassero il conteggio esatto e riferito solo alla sua missione. Cosa che è avvenuta con l’accesso agli atti del consigliere Nicola Casino che ha fatto un po’ di conti. Il sindaco, che ha detto di non volersi esimere da responsabilità, ha proceduto al bonifico conteggiando quanto effettivamente speso personalmente.



”Era mio onere controllare -ha detto. Ho sbagliato, non ho prestato la giusta attenzione”. Colpa della fretta. ”E per questo -ha aggiunto- ho dato disposizioni precise per il futuro. Sì ho peccato di inesperienza”. Ma respingendo accuse che non fanno parte della sua storia e del suo modo di rapportarsi con la città.” Ho intenzionalmente compiuto una condotta appropriativa di danaro pubblico? Assolutamente NO. Assolutamente Mai -ha concluso il sindaco. Lungi da me pensare un simile comportamento. Questo mi porta a respingere fortemente la mozione presentata e a confermare il mio impegno di sindaco per la comunità materana e per la nostra città. A chi ha presentato la mozione dico che ho preso atto. Ma ora dico che servirebbe prodigarsi per migliorare ogni aspetto della nostra città. La sobrietà, la correttezza, la trasparenza costituiscono i punti cardine dei miei comportamenti privati e da una anno anche pubblici, valori che ispirano anche il movimento cinque stelle. Una delle forze politiche di questa coalizione. Una forza al quale orgogliosamente appartengono e se solo mi sfiorasse il dubbio di aver violato il regolamento interno del Movimento cinque stelle non perderei un attimo di tempo ad autosospendermi,accettando tutte le conseguenze che verrebbero da questo mio gesto di responsabilità. Confido che i dettagliati chiarimenti forniti possano aver dissipato ogni dubbio sulle mie reali intenzioni e sui principi che hanno ispirato la mia condotta. Voglio ricordare le parole di Giuseppe Conte ”Tutti possono sbagliare. L’importante è chiedere scusa”. Aggiungo che è importante chiedere scusa e rimediare”.



Sull’argomento- e vi invitiamo a rivedere il file sulla diretta del consiglio comunale- si sono registrati gli interventi dei consiglieri di opposizione Rocco Sassone, Pasquale Doria e Marina Susi.



Poi l’emendamento finale, che ha racchiuso le diverse posizioni, letto dalla consigliera Adriana Violetto con un rinnovato impegno (in sintesi) a rispettare regolamenti e procedure e ad adottare ”La Carta del Codice etico della buona politica. Emendamento passato a maggioranza (contrari Toto e Morelli) dopo le dichiarazioni di voto di Doria, Sassone, Toto, Sassone, Casino firmatario di una mozione di sfiducia, Scarciolla, Schiuma che indurranno inevitabilmente a ulteriori riflessioni.