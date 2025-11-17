Riforma giustizia? Non diciamo fesserie. La legge non ammette ignoranza…

Due pesi e due misure e una ”bilancia”, quella della Giustizia, che pende solo da una parte…Quando si spaccia per oro colato quello che è il putridume incrostato di vecchi livori, spinte e disegni di rivincita, con la discesa in piazza- come hanno fatto nei giorni scorsi- di esponenti di governo per l’approvazione di una pseudo riforma della giustizia al traino di una sentenza postuma berlusconiana, che andava letta e citata per intero visto, è inevitabile che cittadini, avvocati, magistrati, impiegati impegnati tutti i giorni nei Palazzi di Giustizia, commentino che le cose non sono cambiate e non cambieranno. Anzi. Gli investimenti in risorse umane, finanziarie e, soprattutto, nella organizzazione della filiera del giudizio non ci sono.Del resto sono scelte precise. Se la ”Giustizia”,che è tanta parte del buon funzionamento di uno Stato, langue insieme a Sanità e Scuola pubblica, significa che c’è una strategia precisa. Si andrà a Referendum nella prossima primavera, con quel ”Si” e quel ”No” che non mancheranno di lasciare strascichi di polemiche, e il minimo, senza aver affrontato il vero problema. Serve una giustizia ”giusta e veloce” ricorda nella riflessione il consigliere materano di Autonomia forense, avvocato Leonardo Pinto,elencando doppioni, paradossi, incongruenze di una legge votata in Parlamento dopo mesi di scontri aspri tra poteri dello Stato e Governo, che continua a chiedere ”mani libere” in politica interna e per scelte e decisioni internazionali che hanno fatto rimediare al Belpaese figuracce.



Il caso del libico Almastri (arrestato nel suo Paese) riportato in aereo in Libia, in ”fretta e furia” ignorando le richieste della Corte europea di Giustizia ( l’ennesima puntata di Report di domenica 16 novembre ha aggiunto altri elementi che confermano paradossi e incongruenze), i centri di identificazioni o carceri per migranti in Albania, l’aumento della criminalità nelle diverse forme sul territorio nazionale confermano che si è fatto davvero poco, o nulla, per riformare la Giustizia. Una mano dalle opposizioni? Come si fa a lavorare insieme se è un dialogo, si fa per dire, tra chi non vuol sentire e chi protesta. E nelle commissioni? Siamo al nulla. Prepariamoci alla campagna referendaria.



Ricordiamo quella Istituzionale dell’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, dove c’era tutto e il contrario tutto. La gente capì poco, ma ci fu una maggioranza trasversale che bocciò quel disegno e i disastri (citiamo le Province e non solo) sono ancora lì. Renzi aveva annunciato che avrebbe lasciato la politica. La Meloni e il suo cerchio magico tirano dritto e hanno già preannunciato che il referendum sulle toghe, altro che riforma della Giustizia, non deve essere sul Governo. Del resto le spaccature su temi nazionali e internazionali consigliano di tirare avanti, accrescendo le distanze tra cittadini e governo.



*SIAMO SERI: QUELLA APPROVATA NON È UNA RIFORMA PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA E VELOCE*

Ma una riforma dell’ordinamento giudiziario che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, che prevede due distinti Consigli Superiori, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri; che modifica anche il sistema di elezione dei membri togati del CSM con il sorteggio, e introduce un’Alta Corte disciplinare la quale deve anche giudicare, come giudice dell’appello, sulle condanne irrogate dalla stessa ai magistrati requirenti e giudicanti in materia disciplinare.

*Si tratta di riforma, come spiegato dallo stesso Ministro Nordio, che non porterà alcun beneficio ai cittadini; quindi le lungaggini e le prescrizioni dei processi continueranno.*

È il caso che avvocati e magistrati, se veramente interessati a rimuovere le inefficienze e carenze della giustizia italiana, facciano capire innanzitutto ai cittadini, chiamati a votare il referendum confermativo, le vere criticità dell’attuale sistema giudiziario e le vere finalità della riforma approvata. Questo perché le narrazioni politiche sul punto sono artificiose e fuorvianti.



*La politica omette di ricordare che per ottenere i finanziamenti previsti dal Pnrr, l’Italia ha assunto con l’Unione europea impegni precisi. Il primo –il più gravoso– riguarda la riduzione dell’arretrato dei processi civili del 55-65% entro la fine del 2024 e del 90% entro la metà del 2026. Un traguardo che riguarda tutti i protagonisti della giurisdizione e il personale degli uffici giudiziari.*

*Bruxelles ha chiesto all’Italia profondi interventi sulla giustizia civile: una riforma importante con obiettivi ambiziosi, rientrante nelle riforme condizionate dal Pnrr.*

*Si tratta di obiettivi da raggiungere per ottenere l’erogazione dei finanziamenti per la giustizia, che nulla ha a che vedere con la divisione delle carriere dei magistrati.*

*La recente riforma approvata non è migliorativa dell’esistente. Chi sostiene il contrario mente sapendo di mentire.*



Tutto questo dev’essere chiaro per non fuorviare il voto sul referendum.

Le questioni urgenti da affrontare non sono la riunione o meno delle carriere dei magistrati, ma le risorse materiali, le risorse umane, le strutture informatiche, che servono a velocizzare la giustizia. La politica, tutta, è sorda. Non ci sono segnali concreti per il quadro delle riforme legate al Pnrr.

È importante che governo e legislatore ascoltino chi ogni giorno è nelle aule dei Tribunali.

Lo specchietto per le allodole della riforma approvata è il sorteggio per la nomina dei componenti del CSM per eliminare le correnti e le manovre di potere, da definirsi -quanto a requisiti dei candidati e modalità di scelta- con decreti attuativi. La maggioranza ha approvato un progetto di riforma blindato (e questo desta sospetti) da attuarsi con decreti successivi. Quindi il referendum si svolgerà su progetto in parte non chiaro e in parte non definitivo.

*È possibile condividere una riforma senza conoscere previamente i decreti attuativi della stessa, che saranno emanati dopo il referendum se la maggioranza degli Italiani voterà sì?*



Forza Italia è scesa in piazza per festeggiare e intestare l’importante modifica costituzionale a Berlusconi: errore politico gravissimo che denota l’inaffidabilità e l’inconsistenza politica della classe dirigente di governo.

Le riforme costituzionali non possono essere di parte; necessitano di ampia condivisione.

*Ricordo opportunamente che i padri costituenti approvarono la Costituzione Repubblicana per tutti gli Italiani, senza distinzioni: tra vinti e vincitori del disastroso conflitto mondiale e neppure tra fascisti e antifascisti.*

L’estremismo rumoroso e inconcludente non è utile né per capire, né per decidere come votare al referendum.

Avv Leonardo Pinto – Consigliere Autonomia Forense

