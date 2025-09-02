Rifondazione Comunista Basilicata aderisce alla manifestazione per Gaza indetta dalla CGIL per il 6 settembre

“Rifondazione Comunista Basilicata aderisce alla manifestazione indetta dalla CGIL Potenza per il 6 settembre: per Gaza, con la Global Sumud Flotilla per la Pace ed il Diritto Internazionale” comunica Luca Sardone, segretario regionale PRC-SE-Basilicata, con una nota che così prosegue “Israele continua il genocidio del popolo palestinese a Gaza ed in Cisgiordania e l´Unione Europea cincischia ancora sulle sanzioni a Israele. Il governo italiano sospenda immediatamente tutti gli accordi di cooperazione, ricerca e fornitura di armi e congeli tutti i rapporti economici affinché tramite la pressione internazionale si fermi la barbarie che stanno perpetrando il governo Netanyahu ed i coloni in Palestina. La Global Sumud Flotilla è in partenza, fra qualche giorno le decine di navi che trasportano 300 tonnellate di aiuti, soprattutto cibo e medicinali, si congiungeranno per navigare assieme fino a Gaza. L´obiettivo è rompere l´assedio illegale di Gaza via mare, aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso. Sumud in arabo significa “fermezza, perseveranza e resistenza”. Il popolo palestinese ha dimostrato da più di mezzo secolo che non è disponibile a lasciare la propria terra e che anche con l´aiuto di cittadini da tutte le parti del mondo continua a resistere mentre gli vengono strappate via vite umane e territorio. Anche i Patriarchi greco-ortodosso e cattolico di Gerusalemme hanno ribadito che la deportazione forzata è immorale e che non lasceranno soli i bisognosi a Gaza. Non possiamo assistere silenti a crimini contro l’umanità come la carestia indotta, la distruzione di tutti gli ospedali e il massacro di civili. Da due anni nemmeno più le organizzazioni umanitarie dell’ONU riescono ad aiutare la popolazione stremata e soffocata dalle continue invasioni dell’esercito israeliano e dagli attacchi dei coloni. La questione palestinese non nasce il 7 ottobre, ma nel giorno in cui inizia l´occupazione illegale della Palestina da parte dello stato isaraeliano che espropria i cittadini palestinesi della propria terra e li costringe con la forza a scappare, nel 1950 si contano già 711mila profughi palestinesi, nel 2024 oltre 7 milioni. Lo stato d´israele agisce al di fuori del diritto internazionale, il governo israeliano calpesta i diritti fondamentali dell´uomo e i nostri governi dell´UE, tutti tranne la Spagna, hanno la sfacciataggine di dirci che è prematuro applicare un pacchetto di sanzioni contro israele. Scendiamo in piazza, manifestiamo, restiamo umani e denunciamo la corresponsabilità del nostro governo.”

