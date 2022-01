…firmare un decreto di regolarizzazione consenta alla società Rendina di procedere, di conseguenza, allo smaltimento presso la ‘’ Fenice’’ di Melfi ( Potenza) . E quanto si attende, da quanto ci ha riferito l’assessore all’igiene urbana del Comune di Matera Giuseppe Digilio, che nei giorni scorsi ha sollecitato la soluzione di un problema che interessa le due province. Il prelievo porta a porta dei ‘’sacchi scuri’’ presso le abitazioni dovrà chiudere la filiera, per passare al conferimento e allo smaltimento. Il nodo è qui. E dell’istanza se ne è fatto carico il commissario dell’Udc della provincia di Matera, Giovanni Angelino, nella nota che segue chiedendo alla Regione di fare la propria parte, non escludendo di rivolgersi anche al Prefetto di Matera.



LA NOTA DI ANGELINO

Presidente Bardi e assessore regionale Rosa negano ai materani il servizio di raccolta rifiuti Covid, chiedo intervento urgente del Prefetto di Matera

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa, pur consapevoli dell’emergenza sanitaria in atto nella città di Matera, continuano a umiliare i materani. Il caso specifico riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti Covid. Dall’1 gennaio questo servizio non è più garantito perché la Regione Basilicata non ha firmato l’ordinanza per il conferimento di questi rifiuti presso l’impianto di Melfi.

Come è noto i rifiuti generati dall’emergenza Covid sono considerati speciali e quindi non possono essere smaltiti secondo la procedura ordinaria.

L’assessore comunale all’ambiente Digilio ha segnalato il problema all’assessore regionale Rosa e al presidente Bardi ma entrambi hanno fatto orecchie da mercante, penalizzando ancora una volta la comunità materana.

Rosa è lo stesso assessore che si esalta per i 15 milioni di euro assegnati dalla Regione Basilicata alla città di Potenza mentre la città di Matera non può usufruire nemmeno di servizi sanitari essenziali.

Non si può scherzare con la salute dei cittadini perché come si può immaginare questi rifiuti Covid vanno assolutamente smaltiti utilizzando la procedura prevista dalla legge.

Purtroppo dobbiamo constatare che il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, non riesce ancora a rendersi conto del ruolo che ricopre e dopo il silenzio assordante registrato in occasione del finanziamento di 100 mila euro per le attività natalizie al capoluogo di regione anche in questa vicenda non si registra nessun presa di posizione del primo cittadino pentastellato a difesa dei diritti dei materani.

Il Comune di Matera non può risolvere il problema chiamando in causa la ditta che svolge il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti perché le responsabilità sono affidate alla Regione Basilicata ma è evidente che il sindaco di Matera dovrebbe alzare la voce e richiedere con urgenza al governo Bardi la pubblicazione dell’ordinanza necessaria per garantire il ritiro dei rifiuti Covid.

Ma se il sindaco Bennardi non intende intervenire nemmeno su questa vicenda ritengo doveroso sollecitare un intervento urgente del Prefetto di Matera Sante Copponi affinchè possa ripartire quanto prima il servizio di raccolta dei rifiuti Covid nella città dei Sassi.

Se questo non accadrà sono disposto ad organizzare una manifestazione di protesta presso la Regione Basilicata e a chiedere un confronto con Bardi e Rosa per fare chiarezza su questo inammissibile ritardo che impedisce la raccolta dei rifiuti Covid a Matera.