Rieccolo, Pino Lacicerchia nel #fronterepubblicano

Evergreen da sempre. Qualcuno dirà che è un ”movimentista”, alla ricerca di un centro di gravità permanente- per dirla con Franco Battiato- ma ha il coraggio e la coerenza di salutare quando non si trova a suo agio o perchè, per opportunità o scelta, ritiene che sia giusto fare un’altra esperienza. E così in un post, che pubblichiamo di seguito, Pino Lacicerchia un passato a Sinistra, quando c’era il Pci, poi socialista, nei verdi spiega perchè approda nel #fronterepubblicano . Auguri, Pino. E chissà che tu non possa approdare in Parlamento, magari tra quei ”sette” che la Basilicata dovrà eleggere il 25 settembre. Altrimenti impegno locale. Craco e la Basilicata hanno bisogno di idee e di protagonismo.



In Molti sapete che sono stato impegnato in Europa verde per quasi due anni. Come tutti i luoghi in cui si fa politica ho trovato elementi positivi e molto interessanti soprattutto nei rapporti con il partito europeo ma anche alcune in Italia, soprattutto nei Verdi di governo che rifuggono dagli slogan e si assumono responsabilità. La decisione dei Verdi italiani di dare vita con sinistra italiana ad un rassemblement per le elezioni percorre più la via francese dove i Verdi sono una piccola minoranza ( NUPES è il partito di Melenchon di fatto) in uno schieramento populista di sinistra che contrasta con gli orientamenti e decisioni degli European Green basti citare il solo esempio del sostegno all’Ucraina che Melenchon ha messo in discussione. D’altronde proprio poco giorni fa Vendola ha dato la linea su questa prospettiva. Io ritengo conclusa la mia esperienza, già vissuta criticamente nell’ultimo anno sia per le vicende regionali sia per l’opposizione al governo draghi dei Verdi. Questa deriva massimalista ( e populista) cozza con tutta la mia storia che è storia del fare , amministrare con competenza e rifuggire da un armamentario parolaio tipico della sinistra massimalista. Io sono un riformista e non ci sarò. Voglio ringraziare i compagni e le compagne di questa esperienza a cui mi legano solidi legami di amicizia ma ritengo importante spendermi per obiettivi politici che possano tenere insieme cultura liberale socialista ed ecologista facendo della cultura ecologista una risorsa per governare il cambiamento con scienza e innovazione e non uno strumento di conservazione tramite cui non fare. Gli stessi Verdi tedeschi sono costretti a fare i conti con le responsabilità di governo: 800 miliardi di mc di gas sono le riserve disponibili nel sottosuolo tedesco ma l’opposizione al fraking ha artatamente fatto preferire il gas russo ( insieme ai lauti compensi che ricevono molti ex politici tedeschi dalle compagnie russe). La campagna anti fraking finanziata direttamente da Russia Today da Putin richiede una risposta in Germania. Ho imparato da Laura Conti nel suo bellissimo Che cos’è l’ecologia( anni 76/77) che l’ecologia è una scienza e non una ideologia. Nel panorama attuale e con la vigente legge elettorale e con la grande confusione imperante unita agli scontri politici nei diversi partiti e schieramenti l’unica idea sensata cui rivolgo la mia attenzione è il #fronterepubblicano di cui parlano più soggetti fatta tra coloro che hanno sostenuto il governo Draghi anche giovedì scorso al senato e ritengo molto importante che in questo schieramento nascente abbia un ruolo importante la cultura riformista socialista liberale ed ecologista senza massimalismo e populismo. Buona campagna elettorale a tutti