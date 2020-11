Abbiamo ripreso il titolo dell’Unità, il giornale del Pci, seppellito durante la gestione renziana, con quel arcinoto ”Eccoci” con Enrico Berlinguer – riferito alla protesta di Roma contro il decreto Craxi- per segnare il ritorno dopo un paio di settimane o giù di lì di Pino Siggillino, leader del movimento APPeppino.



E lo ha fatto con una copia ‘personalizzata’ de ” La Repubblica” dedicata al piano di vaccinazione anticovid e pagata sull’unghia all’edicolante di via Ridola Franco Capolupo. Nessuna quarantena da contagio o di prevenzione, nemmeno una banale influenza e nemmeno sindrome da cinghiale ma tanta voglia di un periodo di riflessione, incentrato su letture di testi di storia, politica, saggi prestati ai nipoti e di mettere a punto strategie locali e internazionali. Tutto questo dopo la vittoria a Matera di Domenico Materdomini e di Joe Biden negli Stati Uniti, nonostante i colpi di coda di Donald Trump, e per attivare qualcosa come il ”Natale di prossimità” per la sezione APPeppino. Niente tavolate, cenoni, luminarie e tricche e tracche, ma una festa parca con un presepe reale, tra compari e comari di presepe che bussano alla porta con il tradizionale piatto di pettole, vino bianco e cartellate. E lui APPeppino la ”cartella” delle cose da fare le ha riempite con una scaletta di incontri, top secret, ma ”faccia a faccia” e non da remoto che crea incomprensioni, inutili attese ed equivoci da larga banda e corta banderuola. Alla sezione sono ”fedeli alla linea” del partito anche se c’è stata una deroga al ”piatto di stabilità” a causa della ripresa della pratica delle focacce per rispettare le tre regole auree del contagio antivirus a corona: mascherina, lavarsi le mani e distanziamento fisico e non sociale come si continua a scrivere e a dire in maniera errata. C’è n’è una quarta e Pino Siggillino dissente apertamente dal ministro Roberto Speranza. ”L’unica APP che funziona- dice Pino- è la nostra, quella del simbolo della chiave da 16 di APPeppino, che immunizza eccome da chiacchiere e ipocrisie. Noi non abbiamo portato la testa all’ammasso per cariche influenzali e per vaccini”. Anzi, aggiungono, Stacchio Grieco e Vito l’Evangelista, noi siamo per la ” Vaccina” a sostegno della filiera lattiero casearia e della buona tavola. Una fettina mette sangue e non dissangua. APPeppino fedele alla linea a tavola e nella tradizione. ” E su questo – chiosa il leader- non si discute”. Altro che centralismo democratico.