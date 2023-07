Ricoveri in ospedale bloccati per la Festa? Pinto: Ma in che mani siamo?…”

Eppure è accaduto, con tanto di annuncio in Prefettura a Matera, e senza che nessuno abbia avuto nulla da eccepire… Restano gli interrogativi, le perplessità e la denuncia dell’avvocato Leonardo Pinto, presidente onorario dell’associazione Nuova Sanità e Benessere circa la decisione del direttore generale dell’Azienda Sanitaria della provincia di Matera, Sabrina Pulvirenti, di bloccare dal 29 giugno al 3 luglio i ricoveri presso l’Ospedale ”Madonna delle Grazie” della Città dei Sassi in concomitanza con la festa patronale.Periodo durante il quale sono stati rafforzati i servizi al Pronto soccorso che ha fatto registrare sette interventi, per eventi (contusioni e similari) legati strettamente alla Festa. Pinto continua a protestare e continua a chiedere come mai nessuno abbia sollevato eccezioni. Un ospedale deve poter curare e accogliere tutti anche nei giorni di festa. Il legale cita la Costituzione e il silenzio del presidente della giunta regionale Vito Bardi ( Fi). Un dato positivo, intanto, l’assunzione negli ultimi giorni di personale sanitario ; una quindicina tra medici, infermieri e personale amministrativo. Una goccia nel mare delle carenze di organico…



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

Matera, 3 luglio 2023

L’ASM, CON L’ASSENSO (?) DEL COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, HA BLOCCATO I “…..RICOVERI PROGRAMMATI DAL GIORNO 29 GIUGNO FINO ALLE ORE 14 DEL GIORNO 3 LUGLIO…..” PRESSO L’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA

E’ quanto si legge nella nota pubblicata martedì 27 giugno 2023 sulla pagina Home Notizie dell’ASM di Matera. Con la quale è stato preannunciato il rafforzamento della <>.

Nella stessa nota, dopo tale premessa, che abbaglia chi legge ritenendo che l’ASM sarebbe finalmente uscita dal tunnel dell’inefficienza e dei disservizi, viene poi precisato:

<>. E’ scritto proprio così.

Il testo del comunicato è, dunque, sibillino; infatti, per un verso rende noto il rafforzamento della risposta sanitaria ospedaliera, per altro verso annuncia il blocco di ricoveri programmati senza peraltro precisare quando gli utenti interessati potranno beneficiare delle prestazioni rinviate.

L’ANSB condanna fermamente tale decisione contraria a buon senso, oltre che violativa del diritto della tutela della salute previsto dall’art.32 Cost.; diritto di rango costituzionale che prevale su tutto e che non può essere derogato neppure in occasione di feste patronali. Questo è l’ennesimo regalo della DG Pulvirenti che continua a meravigliare per la sua gestione dell’Ospedale di Matera.

Per dare una parvenza di legittimità all’incredibile “blocco dei ricoveri programmati”, nella richiamata nota dell’ASM pubblicata il 27 giugno viene infine precisato:



<>.

Salvo diversa e doverosa precisazione della Prefettura, non si spiega come il Prefetto non abbia avuto nulla da ridire sul programmato “blocco dei ricoveri programmati” dal 29 giugno al 3 luglio. Ma se così fosse, la sua posizione sarà oggetto di opportune valutazioni per verificarne la legittimità in linea con un principio tanto caro a chi scrive:

<>. Ed è che si sta facendo con il presente scritto.

Invero, non risulta che a Roma, in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, vengano bloccati i ricoveri programmati negli ospedali. Probabilmente non vengono previsti, ma non bloccati. E così nelle altre città sedi di ospedali.



Quello che è accaduto all’ASM di Matera, per tale improvvida decisione, genera due reazioni: la prima, una goffa risata con la domanda: ma è possibile, nelle mani di chi è finita la sanità materana?; la seconda, ancora più brutta, una cosa simile è da paese sud americano dove la “fiesta” prevale su tutto anche sulla vita delle persone.

La prima reazione è fine a se stessa e si esaurisce tra il serio e il faceto; la seconda, induce a riflettere e a concludere amaramente constatando l’assenza della politica non più in grado di vigilare e garantire il buon funzionamento dei presidi sanitari ed ospedalieri in Basilicata.

Presidente Bardi, non può continuare a fare finta di non sentire, non vedere, girarsi di fianco. Ritiene che sia arrivato il momento di affidare l’ASM di Matera ad altro Direttore Generale? L’ANSB attende una sua risposta.

Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB