“Ricostituiamo il centro sinistra vero”, la proposta-sfida a Cifarelli di Bennardi e Santochirico

Al ballottaggio dell’ 8 e 9 giugno “C’è una parte ampia di questa città che non sa che cosa fare, perché non ha un quadro chiaro. Ecco perché responsabilmente noi lanciamo un messaggio oggi che vuole essere un salvagente per questa città.” E’ da qui che parte la proposta politica lanciata dal palco di Piazza Vittorio Veneto, ieri sera, da Vincenzo Santochirico e Domenico Bennardi al candidato al ballottaggio Roberto Cifarelli che subito dopo il primo turno ha detto “ora bisogna battere la destra”. Ma come, gli hanno fatto rilevare i due oratori: “ma se bisognava battere le destre perché non si è fatto il centro-sinistra? ” E ancora: “durante la campagna elettorale hai detto noi facciamo questa coalizione civica perché le distinzioni e le categorie fra destra e sinistra sono definitivamente superate . Ed ora che vai al ballottaggio ti accorgi che la destra c’è. O avevi ragione prima o hai ragione ora. Liberissimo per carità di cambiare idea, ma… se devi battere la destra, perché te ne sei preso una parte con te?” Citando un post di Nicola Casino, Santochirico ha rilevato che lo stesso ha scritto in queste ore di essere “nel campo valoriale del centro destra”. E allora, rivolto a Roberto Cifarelli, sempre Santochirico ha detto:”Se tu vuoi battere la destra e ce l’hai in casa, ma fai capire come devi fare? Ma se devi battere la destra, sai che cosa devi fare? Ti devi alleare con le forze di sinistra. E quali sono le forze di sinistra? Siamo noi, ti piaccia o no?

Quindi ecco la proposta politica lanciata dal palco: “Anche se nessuno ci ha chiamato, ma non siamo permalosi, siamo responsabili, e quindi io dico una cosa molto chiara e molto netta: volete battere la destra? Dovete fare il centro-sinistra unito, e per fare il centro-sinistra unito dovete mettere da parte le forze di destra e iniziare un dialogo con noi, noi siamo pronti a farlo. Non vogliamo postazioni, non vogliamo assessorati, non vogliamo niente, vogliamo solo la chiarezza politica. Vogliamo che Matera, fedelmente alla sua tradizione, abbia un centro-sinistra unito. Volete farlo? Siamo disponibili, ma lo dovete dire subito, se lo dite subito noi siamo pronti a sederci e a discutere, nella chiarezza e lo possiamo fare in streaming, perché non abbiamo nulla da contrattare, nulla da spartire, ma vogliamo semplicemente garantire che Matera, come Genova e come Ravenna, abbia un’amministrazione di centro-sinistra per i prossimi anni.” Poi con riferimento ad alcune illazioni su presunti accordi con il centro destra è stato chiarito che “Noi non abbiamo nessun patto, nessuna intesa, nessun dialogo, nessun apparentamento con il centrodestra, né dobbiamo fare nessun endorsement per il candidato del centrodestra.” Pertanto si è invitato a prendere atto che “se un elettore sceglie di votare il candidato del centrodestra e non della destra edulcorata, non è colpa di Santochirico e di Bernardi che hanno fatto scelte completamente diverse. È colpa vostra che non avete dato una garanzia e un’alternativa reale a quelle persone. Questo è il motivo vero. ” In conclusione i due oratori hanno ribadito in attesa di una risposta alla loro proposta, di essere “pronti a dialogare, se ci sono le condizioni, ma se non ci sono andremo avanti per la nostra strada.” Sebbene l’augurio manifestato è quello che “ci possa essere un qualche scatto di responsabilità” che “noi coglieremo e cercheremo di valorizzare. Se non ci sarà, ognuno sarà libero di scegliere e di votare con grande libertà.” Infine una promessa ai propri elettori e alla Città: “una cosa è certa, noi continueremo a lavorare in maniera testarda, caparbia e tenace, perché quello che è accaduto ora non accada più. Che non ci sia un’altra Matera 2025, un’altra Basilicata 2024, un’altra Italia 2022. E cioè che vince il centrodestra, perché il centrosinistra si divide e non è capace di vincere.” Questa è la palla lanciata nel campo di Roberto Cifarelli. Verrà raccolta o rifiutata? Lo sapremo nelle prossime ore o giorni. A seguire il video dell’intero comizio in cui ha prima parlato Domenico Bennardi e poi Vincenzo Santochirico: