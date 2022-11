Ricordando la protesta di Scanzano Jonico per confermare il NO alla discarica nucleare

“Girovagando all’interno del territorio Lucano, nelle case delle persone, nei negozi e nelle botteghe dei nostri paesini viene facile ritrovare i segni della più grande mobilitazione popolare del Mezzogiorno tenuta dal 13 al 27 novembre del 2003 contro l’ipotesi “d’urgenza” del Governo di voler localizzare a Scanzano, in località Terzo Cavone, una discarica nucleare. Quindici giornate di protesta pacifica che costrinsero il Governo di allora a rivedere la scelta infausta cancellando il nome di Scanzano dal decreto senza proporre alcuna soluzione alternativa al pericolo delle scorie nucleari. Per tali ragioni abbiamo continuato a vigilare faticosamente, senza alcuna paura, per contrastare chi ha ancora in mente di sostenere quella idea che uniti siamo stati capaci di bloccare per garantire la continuità e il progresso della nostra cultura, dell’economie agricole e turistiche in modo sostenibile.” E’ quanto si ricorda in una nota diffusa dall’associazione ScanZiamo le Scorie in cui nel contempo si avverte che:”Per procedura, tra pochi giorni il Governo pubblicherà le aree idonee in cui realizzare la discarica nucleare nazionale proposta dalla Sogin. Molte tra le quali potrebbero riguardare i comuni della Basilicata e della Puglia.”

Pertanto a: “Diciannove anni dalla gloriosa protesta di Scanzano, il 27 novembre, alle ore 17.30 presso il Centro Sociale Anziani nel Corso De Gaspari a Scanzano J.co, ScanZiamo le Scorie promuove l’incontro “In ricordo della protesta di Scanzano per confermare il NO alla discarica nucleare” con le Amministrazioni della Basilicata e della Puglia dei territori individuati tra le aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dalla Sogin. Sono previsti i saluti di Donato Nardiello – Presidente ScanZiamo le Scorie, Tommaso Romano – Presidente Centro Sociale Anziani, Professor Massimo Scalia – Presidente Commissione Scientifica sul decommissioning Nucleare. Sono stati invitati a partecipare il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i Sindaci dei Comuni di Matera Domenico Bernardi, di Bernalda Raffaele Tataranno, di Montalbano Jonico Piero Marrese, di Montescaglioso Vincenzo Zito, di Genzano di Lucania Viviana Cervellino, di Irsina Nicola Morea, di Acerenza Fernando Scattone, di Oppido Lucano Mirco Evangelista, di Gravina in Puglia Fedele Lagreca, di Altamura Rosa Melodia e di Laterza Francesco Frigiola. L’evento sarà moderato da Pasquale Stigliani, Portavoce ScanZiamo le Scorie.”