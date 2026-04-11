HomePoliticaRicordando ''Il Presidente'' di una Italia che stava dentro ai processi della...
Politica

Ricordando ”Il Presidente” di una Italia che stava dentro ai processi della politica

Franco Martina
Di Franco Martina

E questo passaggio sintetizza -nel titolo del servizio- nella riflessione di Peppino Molinari, in occasione dell’evento organizzato a Pignola( Potenza) per i 106 anni dalla nascita dello statista democristiano Emilio Colombo, è di stretta attualità. Il protagonismo dell’Italia, attraverso l’attività di proposta, di mediazione(parola scomparsa dalle buone pratiche del governo Meloni), e di riflessione del più volte ministro e ”Presidente” Emilio Colombo segna tutto il rammarico per quanto l’Italia ha fatto a livello europeo, mediterraneo e mondiale rispetto all’asservimento da ”allineati e coperti” sui diktat di Paesi guerrafondai come Israele e gli Stati Uniti. Servono senso della misura e fermezza, per ripristinare uno Stato di diritto che deve regolare i rapporti tra i Popoli. E per l’Italia una sfida in più per la ricorrenza degli 80 anni della Costituzione, nata dalla Resistenza e con l’apporto di alleati che hanno perso e da tempo lo spirito di quell’impegno per la libertà e la democrazia.

Pignola ricorda Emilio Colombo: la memoria come responsabilità politica
L’11 aprile, nel giorno in cui Emilio Colombo avrebbe compiuto 106 anni, Pignola non si è limitata a commemorare: ha scelto di ricordare nel modo più serio possibile, tornando sui luoghi e sui simboli di una storia che ha inciso davvero. A Palazzo Gaeta, in occasione della mostra promossa dall’amministrazione comunale e dal Centro Studi Internazionale, si è ritrovata una comunità politica che non vuole ridursi a nostalgia.
Presenti con Peppino Molinari il sindaco Antonio De Luca, Vito Santarsiero, l’assessore Carmela Faraldo e una delegazione di attivisti della DC di Pignola, Saverio Scavone, Ignazio Petrone, Domenico Vignola, Antonello Molinari, Angela Guma, Mario Sabia e Vito Marsico.

Ricordare Colombo non è un esercizio rituale. È il riconoscimento di una traiettoria politica che parte dalla Basilicata e arriva al vertice dello Stato, fino alla Presidenza del Consiglio. Uno statista vero, capace di tenere insieme territorio e visione nazionale, radici e responsabilità.
Ma ridurre Colombo alla dimensione interna sarebbe un errore quasi provinciale. La sua statura si misura soprattutto nella politica estera, dove ha incarnato un’idea chiara: l’Italia non doveva inseguire, ma stare dentro i processi che contano. Da ministro degli Esteri, Colombo è stato uno degli architetti più coerenti del posizionamento europeo del Paese, contribuendo a rafforzare il ruolo italiano dentro la Comunità Economica Europea e accompagnando il percorso che porterà all’attuale Unione Europea.

Non era europeismo retorico. Era consapevolezza strategica: per un Paese come l’Italia, e ancor più per una regione come la Basilicata, l’Europa non è un orizzonte ideale ma una condizione di possibilità. Colombo lo aveva capito prima di molti, quando parlare di integrazione significava esporsi, non raccogliere consenso facile.
E insieme a lui, riaffiora il senso storico della Democrazia Cristiana: un partito che ha costruito l’ossatura della Repubblica e contribuito a rendere grande il Paese. Oggi, mentre la politica spesso si consuma nel breve periodo, quel tipo di eredità pesa. E obbliga.

Articolo precedente
La classe V A del Don Milani–Leopardi di Potenza, insignita della targa di “Alfiere della Repubblica”
Articolo successivo
Cgil, Cisl e Uil: Nessuna intesa con Natuzzi. Se ne parla al tavolo Istituzionale!
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti