La ricordiamo ogni anno, per ogni celebrazione del 21 settembre 1943 o nella giornata della Shoah, per quello che ha fatto e per quello che ha lasciato ai materani e non solo, quale testimone sul campo di una tragedia – quella dei campi di prigionia nazisti- e di lotta contro ogni forma di dittatura che ricorda il sacrificio di tanti che non ci sono più. Ma che ci consentono di vivere da 75 in Italia e in Europa una stagione di pace, ma di attacco continuo e subdolo alle libertà democratiche. E’ l’eredità della concittadina ”onoraria” materana Elisa Springer, che Francesca Lopane presidente della Fondazione Elisa Springer A 24020,ricorda in occasione del 25 aprile. Un invito a lavorare per la pace senza arretrare, come continuano a fare Francesca e Francesco…Ambrico, che continua a proprie spese le ricerche sul 21 settembre 1943. Ed è un modo per ricordare in concreto la testimonianza e la vita della scrittrice ebrea di origine austriache che trovò al Sud, in Valle D’Itria come a Matera, i luoghi ideali per piantare gli alberi della pace.

Da parte della signora Francesca Lopane, presidente della Fondazione Elisa Springer A 24020

DOPO 75ANNI DALLA LIBERAZIONE D’ ITALIA L’ APPUNTAMENTO CON LA MEMORIA E LA STORIA È ANCORA BRUCIANTE.

PER RISPONDERE EFFICACEMENTE AGLI OBIETTIVI COMUNI CHE NOI TUTTI CI PONIAMO OCCORRA ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA CHE – PER MANTENERE VIVA LA MEMORIA COLLETTIVA E PER COMBATTERE L’ INDIFFERENZA E D IL REVISIONISMO STORICO , CI SIA BISOGNO DI UNA COSCIENZA RESPONSABILE ; BISOGNA RIAFFERMARE CHE LA MEMORIA È ANCORA CAPACE DI CONTRIBUIRE A FORMARE L’ IDENTITÀ DI UNA NAZIONE.

DOBBIAMO AMMETTERE CHE C’È BISOGNO DI MEMORIA , IN UN PRESENTE CHE SPESSO VEDE RIAFFIORARE , IN PIÙ PARTI DEL MONDO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI , L’ INTOLLERANZA , IL RIFIUTO DELLA DIVERSITÀ , ANTISEMITISMO FANATISMO RELIGIOSO.

OGGI 25 APRILE

SIAMOBA COMMEMORARE

A RICORDARE , A INDICARE AI GIOVANI IL SACRIFICIO DI PATRIOTI CADUTI PER COSTRUIRE UNA ITALIA LIBERA E DEMOCRATICA .

RICORDARE NON SIGNIFICA RIPIEGARSI SU DI UN PASSATO DI DOLORE , MA COLLOCA AL CENTRO DEL FUTURO CHE VOGLIAMO COSTURIRE , EVENTO FONDANTE DA PORRE ALLA BASE DELLA NOSTRA CONVIVENZA CIVILE E CHE ANCORA RAPPRESENTA IL CEMENTO IDEALE DELL’ EUROPA CHE CON FATICA SI STA EDIFICANDO, E NATA DALLE ROVINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE , E ANCORA GIOVANE E FRAGILE .

LA MEMORIA DI ALLORA DEVE TRADURSI

OGGI

IN UN IMPEGNO PIÙ FORTE PER LA PACE .

FORGIARE CULTURA DELLA PACE COME ARMA INVINCIBILE

VIVA L’ ITALIA

BUON 25 APRILE